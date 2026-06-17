Українські аграрії отримують гранти на сади, ягоди та теплиці

З початку 2026 року Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства ухвалило 42 рішення про надання грантів на розвиток садівництва та тепличного господарства загальною сумою 215,4 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Із цієї суми 22 гранти на 89 млн грн спрямовані на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства, ще 20 грантів на 126,5 млн грн — на будівництво та розвиток теплиць.

Станом на 15 червня профінансовано 18 грантів для садівництва на 74 млн грн та 17 грантів для тепличних господарств на 109 млн грн.

Загалом від початку дії програми держава виплатила 429 грантів на 1,8 млрд грн. На розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства спрямовано 1,2 млрд грн за 317 грантами, з яких 297 уже профінансовано повністю.

На розвиток тепличного господарства виплачено 604 млн грн за 112 грантами. Усі вони профінансовані в повному обсязі.

У міністерстві зазначають, що програма допомагає агровиробникам інвестувати у довгострокові проєкти, розширювати виробництво та створювати нові робочі місця.

У 2026 році максимальний розмір гранту становить до 7 млн грн на один проєкт і може покривати до 70% його вартості. Для підприємств на деокупованих та прифронтових територіях рівень державного співфінансування збільшено до 80%.

Програма грантової підтримки садівництва та тепличного господарства була відновлена у лютому 2026 року та реалізується з урахуванням вимог європейського інструменту Ukraine Facility. Заявки приймаються через портал "Дія".

Зауважимо, українські аграрії продовжують залучати державну фінансову підтримку на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. З початку 2026 року 20 підприємств отримали 102,5 млн грн.