Сильні морози та дефіцит кадрів: в Україні до 30% садів залишилися непідготовленими до сезону

Цієї весни до 30% площ українських садів залишилися непідготовленими до сезону через пропуск весняного обрізування. Головними причинами такої ситуації стали гострий дефіцит робочої сили та сильні зимові морози, які завадили вчасному проведенню сезонних робіт.

Як пише Delo.ua з посиланням на Аgrotimes, про це розповів власник СФГ "Якименко" Віктор Якименко.

За словами керівника підприємства, кадрова проблема наразі є основним обмеженням для якісної підготовки садів до вегетаційного періоду.

Через низькі температури взимку та на початку весни люди не могли працювати повний день.

Наприклад, у його господарстві робітники виходили в сад лише в середині дня, коли повітря трохи прогрівалося. Для збереження персоналу фермеру довелося запроваджувати додаткове матеріальне стимулювання, зокрема виплачувати премії та видавати зерно.

"На кінець березня ми майже завершили обрізування, хоча цього року по Україні багато садів залишилися непідготовленими — до 30% площ через брак людей і сильні морози, коли працювати було неможливо", — зазначив Якименко.

Постійний штат підприємства складається лише з 4–5 осіб. Догляд за молодим садом довіряють двом найдосвідченішим працівницям, тоді як тимчасових сезонних робітників залучають до обробки старих дерев, причому їхню роботу обов'язково контролює наставник.

Окремі працівники збирають зрізане гілля, яке згодом утилізують за допомогою тракторного мульчера.

Проте загалом по країні значна частина садівничих підприємств так і увійшла в сезон із непідготовленими деревами через неможливість знайти людей для польових робіт.

Нагадаємо, за попередніми оцінками, цього року втрати врожаю абрикосів в Україні складуть від 40% до 60%, а персиків – від 30% до 50% у порівнянні з середніми річними показниками. Очікується суттєве зниження врожайності у 2026 році через лютнево-квітневі заморозки, які знищили понад половину квіткових бруньок.