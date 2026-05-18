Сильные морозы и дефицит кадров: в Украине до 30% садов остались неподготовленными к сезону

Этой весной до 30% площадей украинских садов остались неподготовленными к сезону из-за пропуска весенней обрезки. Главными причинами такой ситуации стали острый дефицит рабочей силы и сильные зимние морозы, помешавшие своевременному проведению сезонных работ.

Как пишет Delo.ua со ссылкой на Аgrotimes, об этом рассказал владелец СФГ "Якименко" Виктор Якименко.

По словам руководителя предприятия, кадровая проблема является основным ограничением для качественной подготовки садов к вегетационному периоду.

Из-за низких температур зимой и в начале весны люди не могли работать полный день.

К примеру, в его хозяйстве рабочие выходили в сад только в середине дня, когда воздух немного прогревался. Для сохранения персонала фермеру пришлось вводить дополнительное материальное стимулирование, в частности, выплачивать премии и выдавать зерно.

"К концу марта мы почти завершили обрезку, хотя в этом году по Украине многие сады остались неподготовленными — до 30% площадей из-за нехватки людей и сильных морозов, когда работать было невозможно", — отметил Якименко.

Постоянный штат предприятия состоит только из 4-5 человек. Уход за молодым садом доверяют двум опытным работницам, тогда как временных сезонных рабочих привлекают к обработке старых деревьев, причем их работу обязательно контролирует наставник.

Отдельные работники собирают срезанные ветки, которые впоследствии утилизируют с помощью тракторного мульчера.

Однако в целом по стране значительная часть садоводческих предприятий так и вошла в сезон с неподготовленными деревьями из-за невозможности найти людей для полевых работ.

Напомним, по предварительным оценкам, в текущем году потери урожая абрикосов в Украине составят от 40% до 60%, а персиков – от 30% до 50% по сравнению со средними годовыми показателями. Ожидается существенное снижение урожайности в 2026 году из-за февральско-апрельских заморозков, которые уничтожили более половины цветочных почек.