Гранти на вирощування малини більше не приймають: причина

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України з 22 червня припинило прийом заявок на отримання грантів для вирощування малини. Причиною стало вичерпання встановленого на 2022–2027 роки ліміту площ насаджень цієї культури в межах державної програми підтримки садівництва, ягідництва та виноградарства.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба відомства.

Державна підтримка ягідного бізнесу

Таке рішення ухвалено через перевищення встановленого ліміту площ насаджень цієї культури, на які може надаватися державна фінансова підтримка.

У відомстві пояснили, що з 22 червня 2026 року нові заявки на гранти для закладання малинників більше не приймаються. Обмеження пов’язане з тим, що передбачені на 2022–2027 роки площі для висадження малини вже фактично вичерпані.

Водночас прийом заявок на отримання грантів для вирощування інших плодово-ягідних культур та винограду триває без змін.

У Мінекономіки нагадали, що інформація про погоджені проєкти та використання лімітів площ насаджень доступна на офіційному сайті міністерства у розділі моніторингу державної програми підтримки садівництва та ягідництва.

За даними відомства, лише у 2026 році було ухвалено вісім рішень про надання грантів на створення та розвиток малинників. Загальна площа нових насаджень, які отримали державну підтримку, становить близько 88 гектарів.

У міністерстві підкреслили, що аграрії й надалі можуть подавати заявки на грантову підтримку для закладання садів, ягідників та виноградників інших культур у межах чинної державної програми.

Нагадаємо, в Україні останні три роки фіксується зростання площ під малиною, ожиною та смородиною, тоді як насадження суниці, полуниці та волоського горіха демонструють тенденцію до скорочення.