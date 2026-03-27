Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве
Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Украина и Саудовская Аравия подписали документ об оборонном сотрудничестве между министерствами обороны двух стран, который закладывает основу для дальнейших контрактов, технологического взаимодействия и инвестиций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения президента Владимира Зеленского.

По его словам, договоренность была подписана перед встречей с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман и предусматривает углубление сотрудничества в области оборонных технологий и безопасности.

Зеленский отметил, что Украина готова делиться собственной экспертизой в сфере противодействия ракетным и дроновым атакам, в частности, на фоне опыта противостояния ударам со стороны России. В этом контексте стороны обсудили угрозы безопасности в регионе Ближнего Востока и Залива, а также влияние внешних актеров на эскалацию конфликтов.

Отдельно речь шла о ситуации на топливных рынках и перспективах энергетического сотрудничества между странами. По словам главы государства, договоренности могут носить взаимовыгодный характер и усилить международную роль Украины как партнера безопасности.

Напомним, что недавно Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" и ведущая саудовская компания National Company for Mechanical Systems (NCMS) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Автор:
Татьяна Гойденко