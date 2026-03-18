Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии, пострадавший от удара дрона, возобновил работу

Saudi Aramco
Saudi Aramco возобновила экспорт дизеля в Европу

Государственный нефтяной гигант Saudi Aramco в Саудовской Аравии возобновил работу завода Ras Tanura. Крупнейший НПЗ мощностью 550 тысяч баррелей был закрыт после удара иранского дрона 2 марта.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Завод расположен на побережье Персидского залива вблизи главного экспортного терминала компании, являющегося критически важным узлом для поставки сырой нефти и нефтепродуктов на мировой рынок.

Закрытие энергетических объектов в Персидском заливе

Ras Tanura стал одним из ряда энергетических предприятий Ближнего Востока, работа которых была парализована в результате иранских атак и фактического закрытия Ормузского пролива.

Соседние Объединенные Арабские Эмираты также остановили свой крупнейший нефтеперерабатывающий завод, а Катар вывел из эксплуатации топливно- и газоперерабатывающие мощности.

Страны региона готовятся к новым ударам после угроз Тегерана атаковать нефтегазовую инфраструктуру соседей в ответ на обстрелы иранских добывающих активов.

Переориентация потоков топлива

Из-за невозможности безопасной отгрузки продукции в Персидском заливе Saudi Aramco перенаправила экспорт дизельного горючего и бензина на заводы вдоль побережья Красного моря.

Генеральный директор компании Амин Нассер подтвердил, что предприятия на востоке страны работают по сниженным тарифам, удовлетворяя преимущественно внутренний спрос.

НПЗ Ras Tanura был ключевым поставщиком дизеля для европейских покупателей, однако в настоящее время сроки восстановления его работы остаются неизвестными.

Кризис танкерного сообщения

Почти полное прекращение движения танкеров через Ормузский пролив, через который обычно проходит пятая часть мировых объемов нефти, спровоцировало переполнение резервуаров в регионе. Это вынудило нескольких крупных производителей существенно сократить добычу сырья.

Страны Персидского залива сейчас готовятся к новым атакам после того, как Иран угрожал нескольким нефтегазовым объектам в соседних странах.

Хотя логистические пути через Красное море на западе Саудовской Аравии остаются открытыми, блокирование основного водного пути продолжает давить на глобальные энергетические рынки и ограничивает экспортные возможности региона.

Напомним, 2 марта иранские дроны Shahed-136 атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Рас-Таннуре в Саудовской Аравии. Этот НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих комплексов в мире.

Автор:
Татьяна Бессараб