Саудовская Аравия подняла цены на нефть для Азии из-за военной эскалации

Саудовская Аравия повысила цену на нефть для Азии на фоне перекрытия ключевых логистических путей и военного напряжения в регионе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Согласно новому прайс-листу, цена на флагманский сорт Arab Light для азиатских потребителей вырастет на 2,50 доллара за баррель.

Это решение значительно превысило прогнозы аналитиков, которые к началу масштабных боевых действий ожидали роста всего на 80 центов. Теперь стоимость саудовской нефти для Азии достигла самого высокого уровня с сентября прошлого года.

Влияние военного конфликта

Резкое удорожание энергоносителей стало прямым следствием эскалации между американо-израильскими силами и Ираном.

Боевые действия привели к фактическому закрытию Ормузского пролива, который является критически важным маршрутом для мирового экспорта нефти.

Из-за невозможности безопасного прохода судов Саудовская Аравия вынуждена перенаправлять потоки сырья через внутренний трубопровод в западный порт Янбу на Красном море.

Эта магистраль имеет мощность 5 миллионов баррелей в день, однако изменение логистики создает дополнительное давление на ценообразование.

Мировая реакция

Аналогичное повышение цен коснулось покупателей в Северной Америке, а для Европы и Средиземноморья стоимость выросла еще более существенно — на 3,50 доллара за баррель.

Нефтеперерабатывающие заводы на Ближнем Востоке уже начинают сокращать объемы производства из-за переполнения резервуаров и ограниченных возможностей для экспорта.

Одновременно с этим в мире фиксируется стремительный рост цен на тяжелые сорта нефти, в частности, американская Mars Blend и североморская Johan Sverdrup достигли многолетних максимумов.

Напомним, судоходство через Ормузский пролив почти полностью остановилось. За сутки там зафиксировали всего два коммерческих транзита, тогда как десятки танкеров с нефтью и газом остаются в Персидском заливе из-за риска атак.

В ответ на решение Ирана президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время ВМС США могут начать сопровождать танкеры через Ормузский пролив при необходимости.