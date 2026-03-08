- Категория
Саудовская Аравия подняла цены на нефть для Азии из-за военной эскалации
Саудовская Аравия повысила цену на нефть для Азии на фоне перекрытия ключевых логистических путей и военного напряжения в регионе.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.
Согласно новому прайс-листу, цена на флагманский сорт Arab Light для азиатских потребителей вырастет на 2,50 доллара за баррель.
Это решение значительно превысило прогнозы аналитиков, которые к началу масштабных боевых действий ожидали роста всего на 80 центов. Теперь стоимость саудовской нефти для Азии достигла самого высокого уровня с сентября прошлого года.
Влияние военного конфликта
Резкое удорожание энергоносителей стало прямым следствием эскалации между американо-израильскими силами и Ираном.
Боевые действия привели к фактическому закрытию Ормузского пролива, который является критически важным маршрутом для мирового экспорта нефти.
Из-за невозможности безопасного прохода судов Саудовская Аравия вынуждена перенаправлять потоки сырья через внутренний трубопровод в западный порт Янбу на Красном море.
Эта магистраль имеет мощность 5 миллионов баррелей в день, однако изменение логистики создает дополнительное давление на ценообразование.
Мировая реакция
Аналогичное повышение цен коснулось покупателей в Северной Америке, а для Европы и Средиземноморья стоимость выросла еще более существенно — на 3,50 доллара за баррель.
Нефтеперерабатывающие заводы на Ближнем Востоке уже начинают сокращать объемы производства из-за переполнения резервуаров и ограниченных возможностей для экспорта.
Одновременно с этим в мире фиксируется стремительный рост цен на тяжелые сорта нефти, в частности, американская Mars Blend и североморская Johan Sverdrup достигли многолетних максимумов.
Напомним, судоходство через Ормузский пролив почти полностью остановилось. За сутки там зафиксировали всего два коммерческих транзита, тогда как десятки танкеров с нефтью и газом остаются в Персидском заливе из-за риска атак.
В ответ на решение Ирана президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время ВМС США могут начать сопровождать танкеры через Ормузский пролив при необходимости.