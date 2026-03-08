Саудівська Аравія підняла ціни на нафту для Азії через військову ескалацію

Саудівська Аравія підвищила ціну нафти для Азії на тлі перекриття ключових логістичних шляхів та воєнної напруги в регіоні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з новим прайс-листом, ціна на флагманський сорт Arab Light для азійських споживачів зросте на 2,50 долара за барель.

Це рішення значно перевищило прогнози аналітиків, які до початку масштабних бойових дій очікували зростання лише на 80 центів. Тепер вартість саудівської нафти для Азії досягла найвищого рівня з вересня минулого року.

Вплив воєнного конфлікту

Різке подорожчання енергоносіїв стало прямим наслідком ескалації між американо-ізраїльськими силами та Іраном. Бойові дії призвели до фактичного закриття Ормузької протоки, яка є критично важливим маршрутом для світового експорту нафти.

Через неможливість безпечного проходу суден Саудівська Аравія змушена перенаправляти потоки сировини через внутрішній трубопровід до західного порту Янбу на Червоному морі.

Ця магістраль має потужність 5 мільйонів барелів на день, проте зміна логістики створює додатковий тиск на ціноутворення.

Світова реакція

Аналогічне підвищення цін торкнулося покупців у Північній Америці, а для Європи та Середземномор'я вартість зросла ще суттєвіше — на 3,50 долара за барель.

Нафтопереробні заводи на Близькому Сході вже починають скорочувати обсяги виробництва через переповнення резервуарів та обмежені можливості для експорту.

Одночасно з цим у світі фіксується стрімке зростання цін на важкі сорти нафти, зокрема американська Mars Blend та північноморська Johan Sverdrup досягли багаторічних максимумів.

Нагадаємо, судноплавство через Ормузьку протоку майже повністю зупинилося. За добу там зафіксували лише два комерційні транзити, тоді як десятки танкерів із нафтою та газом залишаються в Перській затоці через ризик атак.

У відповідь на рішення Ірану президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом ВМС США можуть початисупроводжувати танкери через Ормузьку протоку за необхідності.