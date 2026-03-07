Судна в Перській затоці видають себе за китайські через загрозу атак

Екіпажі цивільних суден, які опинилися заблокованими у Перській затоці через бойові дії, дедалі частіше вдаються до тактики цифрового обману. Капітани танкерів та контейнеровозів масово змінюють дані у своїх транспондерних системах, видаючи судна за китайські.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

Згідно з даними моніторингових платформ, за останній тиждень щонайменше десять суден змінили свої сигнали призначення на повідомлення про китайського власника або повністю китайський екіпаж на борту.

Такий крок продиктований сподіванням, що іранські сили та їхні союзники утримаються від атак на власність країни, яка підтримує партнерські відносини з Тегераном.

Цифрові маніпуляції з навігацією

Ситуація у регіоні залишається критичною, оскільки в акваторії Перської затоки наразі перебуває близько тисячі суден, загальна вартість яких разом із вантажем оцінюється у 25 мільярдів доларів. Обстріли зачіпають не лише Ормузьку протоку, а й північні райони затоки аж до берегів Кувейту.

Окрім зміни національної ідентичності в інформаційних полях, моряки використовують маніпуляції з GPS-сигналами. Це створює хибне уявлення про реальне місцезнаходження судна на картах, що теоретично має заплутати системи наведення керованої зброї та безпілотників.

Тактика маскування

Деякі судна вже випробували тактику маскування на практиці під час проходження небезпечних ділянок.

Наприклад, судно Iron Maiden здійснило швидкий перехід через Ормузьку протоку, тимчасово ідентифікувавши себе як об'єкт під китайським контролем. Інші екіпажі обирають альтернативні методи захисту, апелюючи до релігійного фактору.

Зокрема, паливний танкер Bogazici під час перетину протоки використовував у полі призначення ідентифікатор, що підкреслював мусульманську приналежність екіпажу, повернувшись до оригінальної назви лише після виходу у безпечні води.

Зміна даних у транспондері є технічно простою процедурою, оскільки поле призначення заповнюється капітаном вручну і призначене переважно для запобігання зіткненням.

Можливість вказувати будь-яку інформацію дозволяє екіпажам приховувати зв’язки з певними портами або країнами, які можуть бути цілями для нападу.

Експерти зазначають, що подібна практика вперше стала масовою у Червоному морі під час атак хуситів у 2023 році.

Нагадаємо, 2 березня іранський командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) Ібрагим Джаббарі заявив, що Ормузька протока "закрита", а Іран відкриватиме вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти цим маршрутом.

У відповідь на рішення Ірану президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом ВМС США можуть почати супроводжувати танкери через Ормузьку протоку за необхідності.