Світові тарифи на контейнерні перевезення зростають: як криза в Ормузькій протоці тисне на ціни

судно, контейнерні перевезення
Вартість контейнерних перевезень зростає

На початку березня світові тарифи на контейнерні перевезення зросли на 3%, зупинивши семитижневе падіння. Це пов’язано з відновленням виробництва в Азії після свят, проте ескалація кризи в Ормузькій протоці загрожує новим стрибком цін через здорожчання палива та страхування.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію gCaptain.

Динаміка цін за маршрутами

Згідно з даними Drewry World Container Index (WCI) за тиждень композитний індекс збільшився на 3%. Найбільше зростання зафіксовано на тихоокеанських напрямках:

  • Шанхай – Лос-Анджелес: ріст на 10% (до $2402 за контейнер); 
  • Шанхай – Нью-Йорк: ріст на 7% (до $2977 за контейнер).

Натомість напрямок Азія–Європа залишається під тиском: ціни до Роттердама знизилися на 2%, а до Генуї зросли лише на 1%.

"Обсяги зазвичай відновлюються в березні, оскільки заводи по всій Азії знову відкриваються", – зазначають аналітики Drewry.

Вплив кризи в Ормузькій протоці

Попри сезонне відновлення, ринок стикається з геополітичними ризиками. Після ударів США та Ізраїлю по об'єктах в Ірані судноплавство через Ормузьку протоку фактично зупинилося. Оскільки через цей шлях проходить близько 20% світових поставок нафти, ціни на енергоносії миттєво зросли.

Для контейнерних ліній це означає три наслідки:

  • зростання вартості бункерного палива (мазут, дистиляти); 
  • введення премій за воєнні ризики; 
  • подовження маршрутів в обхід небезпечних зон.

Всі ці фактори чинять тиск на зростання тарифів контейнерних перевезень.

Операційні ризики та потужності

Зараз у регіоні Перської затоки працює близько 158 контейнеровозів, що становить лише 2,1% від глобальної місткості флоту. Це обмежує прямі втрати сектора, проте непрямий вплив на світову торгівлю залишається значним. Нестабільність змушує перевізників відкладати плани щодо повернення суден до Суецького каналу, продовжуючи використовувати довші маршрути навколо Африки.

Ситуація на початку березня вказує на початок нового періоду волатильності, де відновлення попиту з боку азійських виробників супроводжується зростанням витрат через воєнні конфлікти.

Нагадаємо, судноплавство через Ормузьку протоку майже повністю зупинилося. За останню добу там зафіксували лише два комерційні транзити, тоді як десятки танкерів із нафтою та газом залишаються в Перській затоці через ризик атак.

Автор:
Тетяна Ковальчук