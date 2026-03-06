Мировые тарифы на контейнерные перевозки растут: как кризис в Ормузском проливе давит на цены

В начале марта мировые тарифы на контейнерные перевозки выросли на 3%, остановив семинедельное падение. Это связано с возобновлением производства в Азии после праздников, однако эскалация кризиса в Ормузском проливе грозит новым скачком цен из-за удорожания топлива и страхования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию gCaptain.

Динамика цен по маршрутам

Согласно данным Drewry World Container Index (WCI), за неделю композитный индекс увеличился на 3%. Наибольший рост зафиксирован на тихоокеанских направлениях:

Шанхай – Лос-Анджелес: рост на 10% (до $2402 за контейнер);

Шанхай – Нью-Йорк: рост на 7% (до $2977 за контейнер).

А направление Азия-Европа остается под давлением: цены в Роттердам снизились на 2%, а в Геную выросли всего на 1%.

"Объемы обычно возобновляются в марте, поскольку заводы по всей Азии снова открываются", – отмечают аналитики Drewry.

Влияние кризиса в Ормузском проливе

Несмотря на сезонное обновление, рынок сталкивается с геополитическими рисками. После ударов США и Израиля по объектам в Иране судоходство через Ормузский пролив фактически остановилось. Поскольку по этому пути проходит около 20% мировых поставок нефти, цены на энергоносители мгновенно выросли.

Для контейнерных линий это означает три последствия:

рост стоимости бункерного топлива (мазут, дистиллят);

введение премий за военные риски;

удлинение маршрутов в обход опасных зон.

Все эти факторы оказывают давление на рост тарифов контейнерных перевозок .

Операционные риски и мощности

Сейчас в регионе Персидского залива работает около 158 контейнеровозов, что составляет всего 2,1% от глобальной вместимости флота. Это ограничивает прямые потери сектора, однако косвенное влияние на мировую торговлю остается значительным. Нестабильность заставляет перевозчиков откладывать планы по возвращению судов в Суэцкий канал, продолжая использовать более длинные маршруты вокруг Африки.

Ситуация в начале марта указывает на начало нового периода волатильности, где восстановление спроса со стороны азиатских производителей сопровождается ростом из-за военных конфликтов.

