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В Украине снова выставили на продажу обанкротившийся завод минеральных удобрений: цена упала почти на 40%
Целостный имущественный комплекс АО "Днепровский завод минеральных удобрений" в Каменском во второй раз выставили на торги в рамках процедуры ликвидации предприятия-банкрота.
Как сообщает Delo.ua, продажа активов запланирована через государственную систему "Прозоро.Продажи".
Стартовая стоимость промышленного актива на новых торгах составляет 183 млн грн, что на 121 млн грн, или почти на 39% меньше по сравнению с предыдущим аукционом, который не состоялся из-за отсутствия участников. Тогда стартовая цена лота составила 304,9 миллиона гривен.
Повторный онлайн-аукцион намечен на 10 июня 2026 года.
В состав единого лота вошли все активы химического предприятия, включая недвижимость, производственное оборудование, транспортные средства, движимое имущество и интеллектуальную собственность компании.
Покупателям предлагают:
- 114 единиц зданий и сооружений;
- 2666 единиц основных средств;
- 1726 единиц движимого имущества;
- 22 транспортных средства;
- 34 нематериальные активы.
Кроме материально-технической базы, в структуре имущественного комплекса продается право требования дебиторской задолженности предприятия, оценочная стоимость которой составляет около 142 млн грн.
Что известно об объекте
Завод был основан в июле 2002 г. на базе мощностей Приднепровского химического завода. В 2000-х завод приватизировала компания "Федкоминвест-Украина" российского бизнесмена Алексея Федоричева, ныне находящегося под санкциями и следствием в Украине.
Сейчас предприятие входит в состав корпорации "Украгрохимхолдинг" Сергея Лисковского (был председателем наблюдательного совета ГСМИ и президентом "Федкоминвест-Украина").
По данным YouControl, конечным бенефициаром ЧАО "Днепровский завод минеральных удобрений" значится Вольфганг Фризе.
Хозяйственный суд Днепропетровской области признал предприятие банкротом в апреле 2025 года. Проблемы на заводе накапливались долго: финансовые трудности начались еще до 2022 года, а полномасштабная война и блокирование морских путей привели к полной остановке производства в 2024 году.
Общий объем долгов предприятия перед кредиторами превысил 1 млрд. грн.
Напомним, из-за процедуры банкротства коммунального предприятия в Золочеве во Львовской области выставили на продажу котельную. Объект оценили в 14,3 млн. грн., а вырученные средства также будут направлены на расчеты с кредиторами.