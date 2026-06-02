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В Украине снова выставили на продажу обанкротившийся завод минеральных удобрений: цена упала почти на 40%

обанкротившийся Днепровский завод минудобрений снова продают
Обанкротившийся Днепровский завод минудобрений снова продают

Целостный имущественный комплекс АО "Днепровский завод минеральных удобрений" в Каменском во второй раз выставили на торги в рамках процедуры ликвидации предприятия-банкрота.

Как сообщает Delo.ua, продажа активов запланирована через государственную систему "Прозоро.Продажи".

Стартовая стоимость промышленного актива на новых торгах составляет 183 млн грн, что на 121 млн грн, или почти на 39% меньше по сравнению с предыдущим аукционом, который не состоялся из-за отсутствия участников. Тогда стартовая цена лота составила 304,9 миллиона гривен.

Повторный онлайн-аукцион намечен на 10 июня 2026 года.

В состав единого лота вошли все активы химического предприятия, включая недвижимость, производственное оборудование, транспортные средства, движимое имущество и интеллектуальную собственность компании.

Покупателям предлагают:

  • 114 единиц зданий и сооружений;
  • 2666 единиц основных средств;
  • 1726 единиц движимого имущества;
  • 22 транспортных средства;
  • 34 нематериальные активы.

Кроме материально-технической базы, в структуре имущественного комплекса продается право требования дебиторской задолженности предприятия, оценочная стоимость которой составляет около 142 млн грн.

Что известно об объекте

Завод был основан в июле 2002 г. на базе мощностей Приднепровского химического завода. В 2000-х завод приватизировала компания "Федкоминвест-Украина" российского бизнесмена Алексея Федоричева, ныне находящегося под санкциями и следствием в Украине.

Сейчас предприятие входит в состав корпорации "Украгрохимхолдинг" Сергея Лисковского (был председателем наблюдательного совета ГСМИ и президентом "Федкоминвест-Украина").

По данным YouControl, конечным бенефициаром ЧАО "Днепровский завод минеральных удобрений" значится Вольфганг Фризе.

Хозяйственный суд Днепропетровской области признал предприятие банкротом в апреле 2025 года. Проблемы на заводе накапливались долго: финансовые трудности начались еще до 2022 года, а полномасштабная война и блокирование морских путей привели к полной остановке производства в 2024 году.

Общий объем долгов предприятия перед кредиторами превысил 1 млрд. грн.

Напомним, из-за процедуры банкротства коммунального предприятия в Золочеве во Львовской области выставили на продажу котельную. Объект оценили в 14,3 млн. грн., а вырученные средства также будут направлены на расчеты с кредиторами.

Автор:
Татьяна Бессараб