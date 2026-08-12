Спрос на зарядные станции вырос на 100%, а смартфоны и ноутбуки могут подорожать на 50% — "Кибернетики"

В ночь на 5 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. Были уничтожены или повреждены логистические объекты Rozetka, NOVUS, Fozzy Group, "Эпицентр", "Новая почта" и другие компании. Для потребителей снова встал вопрос, приведет ли это к дефициту товаров и задержке с доставкой. Год тому подобного удара потерпела сеть магазинов электроники "Кибернетики". В ночь на 4 июля 2025 года российские дроны уничтожили ее центральный состав площадью 610 кв. м. Компания оценила ущерб в 35 млн грн.

После атаки сеть отказалась от модели единого центрального состава и распределила запасы между магазинами, начавшими выполнять функции локальных хабов. В 2025 году компания также закрыла пять нерентабельных магазинов.

В интервью Delo.ua совладелец "Кибернетики" Сергей Потемкин рассказал, как удары по составам повлияли на поставку техники, почему возник дефицит компактных зарядных станций и насколько могут подорожать новые смартфоны и ноутбуки.

Как русские удары по составам повлияли на логистику?

— Некоторые проблемы с логистикой возникли. Раньше партнеры имели стабильные запасы на складах и отгружали товар изо дня в день. Сейчас из-за обстрелов возникают задержки. В частности, некоторые виды товаров были уничтожены на складах поставщиков, поэтому новые партии мы получаем на два-три дня позже. Это влияет как на поставки в оффлайн-магазины, так и на выполнение интернет-заказов.

Учитывая прогнозы о сложной зиме, видите ли вы, что украинцы уже готовятся к возможным отключениям и покупают автономные источники питания?

— Да, люди активно покупают резервные источники питания, причем подход к этому стал более системным. Сначала клиенты ограничивались обычными повербанками, затем перешли на портативные зарядные станции. Теперь многие устанавливают стационарные системы и дополнительно подключают солнечные панели.

Повербанков хватает, и цены на них почти не изменяются. Зато компактных зарядных станций сейчас не хватает. Некоторые модели нужно заказывать заранее.

Насколько возрос спрос на зарядные станции?

— По сравнению с предыдущим месяцем, спрос на зарядные станции вырос примерно на 100%. Раньше такого спроса не было, поскольку ситуация с безопасностью была несколько спокойнее. Поэтому нынешний рост, прежде всего, реакция на тревожные новости.

Ажиотажный спрос обычно возникает, только когда электроэнергию начинают фактически выключать. Пока свет есть, люди покупают оборудование, учитывая свои финансовые возможности.

Что происходит с ценами?

- Зарядные станции постепенно дорожают с каждой новой партией. Что касается смартфонов и ноутбуков, то в новых поставках мы ожидаем роста цен примерно на 50%.

Подорожание на 50% – это очень существенно. Чем оно обусловлено?

- Это глобальная тенденция. Производители сообщают о росте издержек: дорожают чипы, комплектующие и память. Кроме того, отдельные иностранные бренды, в частности, китайские, сокращают присутствие или покидают украинский рынок.

Российские войска регулярно атакуют инфраструктуру и склады. Как бизнесу работать в таких условиях и сбавлять риски?

— На мой взгляд, правильная стратегия — распределять риски и расширять сеть. Необходимо размещать запасы на нескольких складах и не сосредотачивать все в одном месте. Также не стоит размещать большие объекты в промышленных зонах вблизи потенциальных целей.

Мы уже отказались от центрального состава. Наши магазины фактически работают как местные хабы. Совершенно безопасных мест сейчас нет – есть только относительно безопасные.

Рассматриваете ли вы возможность перенесения складов из Киева в западные области Украины?

— Рассматриваем, но это всегда вопрос логистики и кадров. Чем дальше расположен склад, тем сложнее и дороже организовать доставку. К тому же, в некоторых западных регионах уже сложно найти работников.

Планируете открывать новые магазины в этом году?

– Да, мы продолжаем развиваться. Уже 20 августа откроем новый магазин в Золотоноше. Мы оптимизируем сеть: закрыли нерентабельную точку в Кривом Роге, а высвободившиеся ресурсы направили на открытие нового магазина площадью более 200 кв. м.

Что сейчас происходит на рынке коммерческой недвижимости?

— Предложений очень много: немало заведений закрылись, поэтому помещения освободились. Однако возник парадокс: предложение растет, а арендные ставки не снижаются, а иногда даже повышаются.