Вражеские дроны уничтожили главный склад сети "Кибернетики": убытки достигли 35 миллионов гривен

В ночь на 4 июля россия нанесла массированную атаку по Киеву. Одним из объектов, подвергшихся прямому попаданию шахедами, стал центральный склад сети магазинов электроники и бытовой техники "Кибернетики". В результате удара помещение площадью 610 м² полностью выгорело. Общий ущерб компания оценивает в 35 миллионов гривен.

Об этом в комментарии Delo.ua рассказал совладелец компании Сергей Потемкин.

"Это был наш главный склад. Там было все — бытовая техника, маркетинговые материалы, мебель, два служебных автобуса. Все выгорело дотла. Даже металл горел. То, что осталось, просто не подлежит восстановлению", — отметил предприниматель.

Половина потерянного товара – в кредит

Компания "Кибернетики" сотрудничает со всеми ключевыми дистрибьюторами техники в Украине — Elko, ERC, MTI, Asbis и другими. Большинство товара на складе было получено на условиях товарного кредита с отсрочкой платежей.

"Мы работаем по классической модели: получаем товар, продаем, а потом рассчитываемся. Уничтожены товары на 35 миллионов гривен, и по меньшей мере половина из этого — это техника наших поставщиков", — пояснил совладелец компании Сергей Потемкин.

В настоящее время команда ведет переговоры с партнерами по реструктуризации задолженностей и пересмотру условий сотрудничества.

"Для нас главное, чтобы работа компании не парализовалась. Мы хотим сохранить команду, обеспечить стабильные продажи, чтобы постепенно расплачиваться с партнерами", — отметил предприниматель.

По его словам, некоторые дистрибьюторы уже согласились предоставить дополнительную отсрочку, а другие вообще списали утраченный товар.

Работа сети — без перебоев

Несмотря на потери, сеть "Кибернетики" не остановила работу и оперативно восстановила логистику. ТРЦ Blockbuster бесплатно предоставил компании помещение для временного склада, где развернули логистический хаб.

"Наши магазины не испытывают дефицита товара. Продажи не просели, потому что часть техники оставалась в запасах на торговых точках. А благодаря быстро организованной логистике, мы продолжили поставки без задержек. Мы принимаем новые партии и сразу распределяем их по магазинам. Логистика работает — и это самое главное", — подчеркнул Сергей.

Для доставки товаров Кибернетики используют Новую почту.

Стратегический план "Кибернетиков" для быстрого возобновления бизнеса

Сейчас в сети 53 магазина, и компания не планирует сокращать штат или снижать зарплату.

"Подобные ситуации только объединяют. Мы сразу провели стратегическую сессию и прописали четкий план действий", – рассказывает совладелец Сергей Потемкин.

Среди первоочередных задач – поиск нового склада и обновление автопарка.

"Рассматриваем варианты для складского помещения, в приоритете – мероприятие Украины, в частности Ивано-Франковская области, где уже есть наши точки. А еще ищем возможность приобрести хотя бы одну машину для обеспечения оперативных перевозок", – отметил совладелец.

Более 50% уничтоженных товаров компания взяла в качестве товарного кредита.

Страховка есть – но она не спасает

Сергей Потемкин подтвердил, что состав компании "Кибернетики" был застрахован, однако полис полностью не покрывает военные риски.

"У нас есть страховка, но не знаем, вообще получим хоть что-то. Обычный полис покрывает пожар, затопление — но не войну. Там совсем другие условия, другие суммы. И этот процесс может длиться годами", — объясняет он.

По его словам, даже если страховка формально есть, получить компенсацию будет сложно:

"Нужно пройти много экспертиз, оценок. Неизвестно, когда и сколько компенсируют", – говорит предприниматель.

С началом полномасштабной войны "Кибернетики" потеряли 27 лучших магазинов на юге Украины, которые обеспечивали основную часть прибыли компании. Из них 22 до сих пор находятся в оккупации, а оставшиеся торговые точки пришлось закрыть из-за постоянных ракетных обстрелов и угрозы жизни сотрудников и клиентов.

Напомним, в мае от атаки российских дронов на Киев пострадал торгово-развлекательный центр Дрим Таун и соседние дома на Оболони.