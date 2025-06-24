"Есть безвозвратные потери". "Сырное королевство" озвучило сумму ущерба после атаки дрона на офис компании

После полного уничтожения головного офиса сети магазинов “Сырное королевство”, которая продает сыры из разных стран мира, компания решила не сворачивать бизнес, а искать новый офис и возобновлять управленческие процессы.

Украинская сеть магазинов "Сырное королевство" подсчитала убытки после ночной атаки на Киев 23 июня, в результате которой российский шахед полностью уничтожил головной офис компании.

По предварительным расчетам материальные потери компании после попадания в офис "Сырного королевства" составили не менее 4 миллионов гривен, сообщила в комментарии Delo.ua совладелица сети Любовь Николаева.

"В эту сумму входит как офис, который мы потеряли, так и все рабочие места, мебель, серверы, компьютерная техника, часть товара, ведь у нас была в офисе и онлайн-доставка", — подчеркнула она.

Впрочем, по словам Николаевой, важнее нематериальный ущерб, который понесла компания, — это интеллектуальные потери, которые трудно измерить в деньгах, в частности уникальное программное обеспечение операционного управления.

"Есть беспороротные потери — это в первую очередь потеря управления бизнеса из-за информационных систем. Такой большой сетью невозможно управлять вручную. Информация конечно дублировалась. Но сейчас мы остались не только без интернета и доступа ко всем коммуникациям и архивам, а главное — без нашей управленческой технологии, которая была нашим ноу-хау и тем, что помогло тем, что помогло тем, что помогло тем, что доведет до того, что доведет до того, что доведет до сих пор. нуля", — подчеркнула совладелица сети.

При обстреле офиса была уничтожена документация и серверы с базами данных. Фото: официальные паблики "Сырного королевства"

По ее словам, все 10 лет работы "Сырного королевства" были потрачены на автоматизацию операционки. Сейчас команда ищет новый офис и собирается заново выстраивать бизнес-процессы.

"Большая благодарность нашим партнерам. Мы получили много предложений — нам предлагают временно предоставить рабочие места, даже поделиться местом на сервере. Одна из близких компаний предложила сразу работать в их конференц-зале, чем мы с удовольствием воспользовались. Однако начали активно искать место для нового офиса в Киеве и сегодня осматриваем первые варианты", - отметила Николаева.

Компания также подумывает над иском к Российской Федерации с требованием о возмещении ущерба. "Документы будем готовить точно", – добавили в компании.

В общей сложности "Сырное королевство" сегодня управляет 48 магазинами в Украине — это и собственные магазины, и франшизы. Большинство из них расположены не в западных регионах, а в Киеве (19 магазинов), Одессе (9), Днепре (4) есть даже один магазин в Сумах. До полномасштабной войны сеть была почти вдвое больше и насчитывала более 80 сырных магазинов.

Ранее Delo.ua писало о том, что в ночь на 4 мая от атаки российских дронов на Киев пострадал торгово-развлекательный центр Дрим Таун и соседние дома на Оболони.