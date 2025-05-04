Раненые подростки, поврежденный ТРЦ Dream: все о последствиях ночной атаки дронов на Киев

В ночь на 4 мая от атаки российских дронов на Киев пострадал торгово-развлекательный центр Дрим Таун и соседние дома на Оболони. Рядом с ТРЦ горела многоэтажка.

Кроме Оболонского района, в Киеве в результате атаки этой ночью фиксировали падение обломков сбитых воздушных целей в Шевченковском и Святошинском районах. В результате в городе произошли пожары, сообщила Киевская городская прокуратура.

В настоящее время спасатели потушили все пожары, известно об 11 пострадавших в возрасте от 14 до 70 лет, среди которых двое детей.

Фото: Национальная полиция Украины

"Поврежден торговый центр, два детских сада, а также соседние многоэтажные дома. Уничтожены автомобили во дворах многоэтажек и возле торгового центра. Продолжается ликвидация последствий атаки на столицу. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление России", — отметили в прокуратуре.

Гарик Корогодский: Дрим Берри работает

Dream Town является одним из самых больших ТРЦ страны. Он состоит из двух зданий длиной 500 метров, каждое общей площадью 167 тыс. м2, разделенных Минской площадью. После атаки совладелец ТРЦ киевский бизнесмен Гарик Корогодский заявил, что пострадавший объект не будет работать два дня, однако впоследствии его решение изменилось.

Фото: Национальная полиция Украины

"Завтра Дрим Берри не будет работать, продолжаются работы. Но Желтый Дрим работает в штатном, приходите", – сначала сообщил бизнесмен.

Однако впоследствии Корогодский написал в своем паблике на Facebook: "Желтый в штатном режиме, Бэри – 80% магазинов открыты. Весь первый этаж, детство, спортлайф – все вышли на работу. Я горжусь нашими партнерами, никогда не употреблял слово "арендаторы".

Открытие первой очереди ТРЦ прошло 22 октября 2009 года. Вторая очередь – блок Б – вышла на рынок в 2011 году.

В 2021 году Dream Town переименовали в Dream, а здания, ранее различавшиеся по номерам 1 и 2, переименовали в Dream Yellow и Dream Berry. Соответственно, фасад первого дома перекрасили в желтый цвет, а второго – в фиолетовый.

Как сообщало ранее Delo.ua, 22 декабря под Киевом открыли ТРЦ, полностью уничтоженный россиянами в первые дни войны. Здание ТРЦ "Жирафа" было полностью разрушено российскими оккупантами в первый месяц полномасштабной войны в феврале 2022 года,