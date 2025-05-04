Поранені підлітки, пошкоджений ТРЦ Dream: усе про наслідки нічної атаки дронів на Київ

У ніч на 4 травня від атаки російських дронів на Київ постраждав торговельно-розважальний центр Дрім Таун та сусідні до нього будинки на Оболоні. Поряд з ТРЦ горіла багатоповерхівка.

Окрім Оболонського району, у Києві внаслідок атаки цієї ночі фіксували падіння уламків збитих повітряних цілей у Шевченківському та Святошинському районах. Унаслідок цього в місті сталися пожежі, повідомила Київська міська прокуратура.

Наразі рятувальники загасили всі пожежі, відомо про 11 постраждалих віком від 14 до 70 років, серед яких двоє дітей.

Фото: Національна поліція України

"Пошкоджено торгівельний центр, два дитячі садки, а також сусідні багатоповерхові будинки. Знищено автомобілі у дворах багатоповерхівок та біля торгівельного центру. Триває ліквідація наслідків атаки на столицю. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин рф", - наголосили у прокуратурі.

Гарік Корогодський: Дрім Беррі працює

Dream Town є одним із найбільших ТРЦ країни. Він складається з двох будівель довжиною 500 метрів, кожна загальною площею 167 тис. м2, розділених Мінською площею. Після атаки співвласник ТРЦ, київський бізнесмен Гарік Корогодський заявив, що постраждалий обєкт не працюватиме два дні, однак згодом його рішення змінилось.

Фото: Національна поліція України

"Завтра Дрім Беррі не працюватиме, тривають роботи. Але Жовтий Дрім працює в штатному, приходьте", - спочатку повідомив бізнесмен.

Проте згодом Корогодський написав у своєму пабліку на Facebook: "Жовтий у штатному режимі, Бері – 80% магазинів відкриті. Весь перший поверх, дитинство, спортлайф – всі вийшли на роботу. Я пишаюся нашими партнерами, ніколи не вживав слово "орендарі".

Відкриття першої черги ТРЦ відбулося 22 жовтня 2009 року. Друга черга – блок Б - вийшла на ринок у 2011 році.

У 2021 році Dream Town перейменували на Dream, а будівлі, що раніше розрізнялися за номерами 1 і 2, перейменували на Dream Yellow і Dream Berry. Відповідно, фасад першого будинку перефарбували у жовтий колір, а другого – у фіолетовий.

Як повідомляло раніше Delo.ua, 22 грудня під Києвом відкрили ТРЦ, який був повністю знищений росіянами у перші дні війни. Будівля ТРЦ "Жирафа" була повністю зруйнована російськими окупантами у перший місяць повномасштабної війни у лютому 2022 року,