Під Києвом відкрили ТРЦ, який був повністю знищений росіянами у перші дні війни

В Ірпені з нуля відбудували знищений ТРЦ "Жирафа" з площею 6500 кв. м. Ще два крупні магазини відкриють найближчими днями.

Будівля була повністю зруйнована російськими окупантами у перший місяць повномасштабної війни у лютому 2022 року, повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Голова міста наголосив, що в такий спосіб у місті побільшало рітейл-бізнесів і з'явилося понад 300 нових робочих місць.

Біля ТРЦ “Жирафа” у лютому 2022-го року відбувалися жорстокі бої за Київ

"Ще два з половиною роки тому тут були руїни й легендарний блокпост, який тримали ціною життя Герої Ірпеня. Тепер це сучасний торговий центр, який став новим магнітом для бізнесів і символом незламності ірпінської громади", — сказав міський голова.

Як виглядав ТРЦ Жираф після звільнення Київщини. Фото: Українська рада торгових центрів

У жовтні 2022-го року власники ТРЦ почали демонтаж та оголосили про будівництво на його місці торгового об'єкту під тим самим брендом.

Через тиждень, за словами Маркушина, також відкриються COMFY та Sinsay.

Що відомо про ТРЦ “Жирафа”

ТРЦ "Жираф" відкрився в Ірпені у 2016 році. Він був відомий своєю розважальною зоною, яка займала понад 3500 кв.метрів - сучасним кінотеатром, боулінгом та великою ігровою зоною для дітей. До війни торговельний центр щодня відвідувало понад 6000 осіб.

Головним якорем у відбудований ТРЦ "Жирафа" став продуктовий супермаркет. Торговельний центр наповнили такими магазинами:

"Сільпо" площею 2500 кв. метрів зі свіжою випічкою власного виробництва, зоною фудкорту та доставки;

"Сільпо" площею 2500 кв. метрів зі свіжою випічкою власного виробництва, зоною фудкорту та доставки; EVA;

ювелірні магазини "Срібна країна" та "Золотий вік";

зоомагазин E-ZOO;

аптека "Біла ромашка";

Doctor Mobi — ремонт та аксесуари для гаджетів;

JYSK;

квіткова крамниця.

Delo.ua писало минулого тижня про те, що у Києві відновили 25-поверхівку, в яку торік влучила російська ракета.

Водночас повідомлялось, що близько 10 ТРЦ, заплановані до запуску у 2024 в Україні, перенесли відкриття на наступний рік.