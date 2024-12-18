У Києві завершились роботи з відновлення 25-поверхівки по вул. Митрополита Липківського у Солом’янському районі, в яку влітку минулого року влучила російська ракета. Тоді загинули 5 мешканців будинку, а ще 11 постраждали.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Він нагадав, що тоді були пошкоджені квартири на 10 поверхах. Від листопада минулого року фахівці відбудовували пошкоджені поверхи та помешкання.

Які роботи були проведені

За словами Кличка, на відбудову будинку були спрямовані кошти резервного фонду бюджету Києва. Зокрема, відновили залізобетонні монолітні конструкції каркасу будівлі, внутрішні та зовнішні стіни, перегородки.

У Києві відновили 25-поверхівку, в яку торік влучила російська ракета. Фото: Віталій Кличко У Києві відновили 25-поверхівку, в яку торік влучила російська ракета. Фото: Віталій Кличко У Києві відновили 25-поверхівку, в яку торік влучила російська ракета. Фото: Віталій Кличко У Києві відновили 25-поверхівку, в яку торік влучила російська ракета. Фото: Віталій Кличко У Києві відновили 25-поверхівку, в яку торік влучила російська ракета. Фото: Віталій Кличко У Києві відновили 25-поверхівку, в яку торік влучила російська ракета. Фото: Віталій Кличко

Також виконали оздоблення фасаду, встановили віконні та дверні блоки, замінили 3 ліфти. Загалом відремонтували 35 квартир.

Крім того, були проведені роботи з влаштування покрівлі, відновили системи димовидалення та вентиляції, електричні та сантехнічні мережі.

Додамо, в Ірпені Київської області стартувало будівництво нової багатоповерхівки на Гостомельському шосе, 12/14/16 на місці зруйнованої внаслідок російської агресії.

А у Харкові завершився міжнародний архітектурний конкурс, спрямований на відбудову Північної Салтівки — одного з районів, який найбільше постраждав під час війни.