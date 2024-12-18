В Киеве завершились работы по восстановлению 25-этажки по ул. Митрополита Липковского в Соломенском районе, в которую летом прошлого года попала российская ракета. Тогда погибли 5 жителей дома, а еще 11 пострадали.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Он напомнил, что тогда были повреждены квартиры на 10 этажах. С ноября прошлого года специалисты отстраивали поврежденные этажи и жилье.

Какие работы были проведены

По словам Кличка, на восстановление дома были направлены средства резервного фонда бюджета Киева. В частности, восстановили монолитные железобетонные конструкции каркаса здания, внутренние и наружные стены, перегородки.

В Киеве восстановили 25-этажку, в которую в прошлом году попала российская ракета. Фото: Виталий Кличко В Киеве восстановили 25-этажку, в которую в прошлом году попала российская ракета. Фото: Виталий Кличко В Киеве восстановили 25-этажку, в которую в прошлом году попала российская ракета. Фото: Виталий Кличко В Киеве восстановили 25-этажку, в которую в прошлом году попала российская ракета. Фото: Виталий Кличко В Киеве восстановили 25-этажку, в которую в прошлом году попала российская ракета. Фото: Виталий Кличко В Киеве восстановили 25-этажку, в которую в прошлом году попала российская ракета. Фото: Виталий Кличко

Также выполнили отделку фасада, установили оконные и дверные блоки, заменили 3 лифта. В общей сложности отремонтировали 35 квартир.

Кроме того, были проведены работы по устройству кровли, восстановлены системы дымоудаления и вентиляции, электрические и сантехнические сети.

Добавим, что в Ирпене Киевской области стартовало строительство новой многоэтажки на Гостомельском шоссе, 12/14/16 на месте разрушенной в результате российской агрессии.

А в Харькове завершился международный архитектурный конкурс, направленный на восстановление Северной Салтовки — одного из районов, наиболее пострадавшего во время войны.