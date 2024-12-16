Общины не использовали две трети денег, выделенных в 2023 году на восстановление инфраструктуры: названы причины

Из общего объема субвенции на восстановление объектов социальной и критической инфраструктуры, уничтоженных в результате российской агрессии, выделенной в 2023 году (9,3 миллиарда гривен), не было использовано большинство средств, а именно 63,1%, или 5,9 миллиарда гривен.

Об этом по результатам аудита сообщили в Счетной палате. Более того, там обнаружили, что в первом полугодии 2024 года уровень освоения таких средств составил всего 16,8%. В целом в ходе аудита выявлены нарушения и недостатки на общую сумму 3,2 миллиарда гривен.

В ведомстве напоминают, что в прошлом году из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на восстановление инфраструктуры территориальных общин деньги выделили на 336 проектов восстановления в течение 2023-2025 годов.

Эти проекты в основном касаются восстановления водоснабжения и водоотвода, разрушенных многоквартирных домов, объектов социальной и критической инфраструктуры, заведений общего среднего образования и детских садов. Из них 172 планировалось завершить уже в 2023 году, но реально было завершено только 73.

В свою очередь, в 2024 году правительство на продолжение реализации 199 проектов, начатых в 2023 году, выделило из этого фонда еще 7,7 миллиарда гривен. На момент проведения аудита планировалось завершить 130 проектов из их числа, однако к июлю было финализировано лишь 10. Еще 69 планировалось завершить в 2025 году, однако по состоянию на 1 июля источники их финансирования не были определены.

Что мешает освоению субвенции на восстановление

Аудиторы выявили ряд проблем, препятствовавших полному освоению средств субвенции и надлежащей реализации проектов. Среди них называется несовершенство процессов отбора проектов восстановления и распределения средств на их реализацию, однако этот вопрос исследовался в рамках отдельного аудита.

Трудности повлекло за собой и несовершенство проектно-сметной документации проектов. Как указывают в СП, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры разрешило заявителям подавать предложения по проектам с ориентировочной стоимостью, рассчитанной на основе неактуальной или ненадлежащего качества документации.

Также утвержденные проекты нуждались в доработке после введения новых государственных строительных норм с 1 ноября 2023 года. Поэтому у заказчиков появилась возможность начать публичные закупки или получить разрешение на строительство лишь когда бюджетный период уже закончился. Соответственно, освоить средства они не успели.

Среди других проблем названы длительность реализации проектов (больше, чем продолжительность года, на который выделялось финансирование), непрогнозируемость объемов субвенции, игнорирование нормативных сроков и неэффективные управленческие решения, недостаточные механизмы мониторинга и контроля.

Непосредственно в процессе аудита было проверено 60 проектов 16 заказчиков в 10 регионах. Выявлено, что из выделенных в 2023 году на эти проекты 3078,7 миллиона гривен использовано было только 16,7%.

Из этого числа реализацию 32 проектов Счетная палата оценила как неэффективную, а 23 как частично эффективную. Соответственно, только пять реализуемых проектов были оценены как эффективные. Причинами плохого освоения средств были:

поступление к распорядителям прошлогодней субвенции только во втором полугодии года; длительность согласования проектов паспортов бюджетных программ местных бюджетов; некачественная или неактуальная проектно-сметная документация, отсутствие на объектах электроснабжения; нехватка специалистов по строительству из-за мобилизационных мероприятий; низкое качество выполнения работ; длительность процессов публичных закупок; ненадлежащее управление отдельными распорядителями средствами субвенции.

При этом, как отмечают в Счетной палате, отдельными распорядителями местных бюджетов не была обеспечена конкуренция и соблюдение принципов открытости и прозрачности при закупках.

Установлены и случаи оплаты строительных материалов по ценам, существенно превышающим средние цены в регионе. Также выявлена ненадлежащая практика приема и оплаты работ, нарушение нормативных документов относительно строительных норм.

Что с водопроводами для Николаева

Одним из примеров называется реконструкция 11 участков водопровода в Николаевской области, на что в 2023 году было выделено 670 миллионов гривен. В прошлом году началась реконструкция лишь шести участков водопровода, а на пяти работах до конца года так и не начались. В целом большая часть средств на эти 11 проектов не была освоена, и их вернули в госбюджет.

В 2024 году средства на пять не начатых в предыдущем году проектов уже не выделялись, а планы по их дальнейшей реализации, как говорят в СП, остаются неизвестными.

Аудиторы отмечают, что все 11 указанных участков водопроводов являются составляющими трех линейных объектов системы водоснабжения Николаева, поэтому отдельно эти участки функционировать не могут.

Таким образом, они делают вывод, что принятое в 2024 году решение о финансировании и реконструкции только части участков, а не всего проекта, создало риск неэффективного использования средств субвенции.

Что советуют в Счетной палате

Счетная палата указывает, что ограниченность финансового ресурса Фонда ликвидации требует расширения источников финансирования для завершения проектов. Там говорят, что для решения проблемы неэффективности использования средств на восстановление инфраструктуры Минвосстановления должно: