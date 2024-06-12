Николаев получил 25 миллионов евро на восстановление водоснабжения

"Николаевводоканал" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заключили соглашение о предоставлении почти 25 млн евро на восстановление водоснабжения в Николаеве.

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Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Он напомнил, что главные элементы существующей системы водоснабжения и водоотвода города уже достигли предельного срока эксплуатации.

Также из-за военной агрессии со стороны РФ в значительной степени была разрушена инфраструктура водоснабжения и водоотведения Николаева.

Как сообщил Сенкевич, проект должен решить следующие задачи:

обеспечить бесперебойную работу существующих сооружений водозабора «Днепр-Николаев»;

снизить энергопотребление и потери питьевой воды.

"В результате мы ожидаем повышения надежности городской инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, улучшения качества услуг по централизованному водоснабжению, уменьшения потерь воды в распределительных сетях города и повышения энергоэффективности предприятия", - отметил мер Николаева.

Откуда средства

Как сообщил Сенкевич, общая ориентировочная стоимость проекта составляет 33 миллиона евро. Из которых:

10 миллионов евро – кредитные средства от ЕБРР;

5 миллионов евро – грант от Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде;

9 миллионов 800 тысяч евро – грант Специального фонда кризисного реагирования ЕБРР;

8 миллионов 200 тысяч евро – субвенция из государственного бюджета Украины на восстановление сооружений водозабора «Днепр – Николаев».

Сенкевич подчеркнул, что для реализации проекта не предусматривается выделение средств из бюджета Николаевской городской территориальной громады.

Напомним, 12 апреля на заседании Кабинета министров было решено выделить из резервного фонда государственного бюджета 125,5 млн. грн. для обеспечения Николаева питьевой водой.

Для восстановления сетей водоснабжения в Николаеве нужны годы

Питьевая вода в кранах жителей Николаева исчезла 12 апреля 2022 года из-за перебитого российскими захватчиками водопровода Днепр-Николаев. С тех пор там течет только техническая вода.

Николаев готовится к строительству нового водопровода, который должен обеспечить жителей города питьевой водой. Проект находится в зачаточном состоянии, потому что требует большой суммы денег.

Полное восстановление сетей водоснабжения в Николаеве будет длиться не один год и потребует немалых средств, заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Около полугода после разрушения Каховской ГЭС жители Николаева централизованно получали соленую воду, в результате трубы значительно повреждены. Теперь в городе придется заменить значительную часть системы водоснабжения.