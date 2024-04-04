"Николаевводоканал" получил 10 современных аварийно-ремонтных машин за средства Всемирного банка (ФОТО)

КП "Николаевводоканал" получило новые аварийно-ремонтные машины, приобретенные за средства Всемирного банка и при содействии Министерства инфраструктуры Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба Николаевского городского совета.

Как отметил городской голова Александр Сенкевич, эта современная техника значительно упрощает тяжелую работу коммунальщиков, ведь оборудована всем необходимым, чтобы быстро чинить водопроводные или канализационные сети. Там есть генераторы, водяные насосы, сварочные агрегаты, инструменты и т.д. Все это очень нужно в повседневной работе специалистов предприятия.

"Техника, которая поступает на предприятие, не только облегчает работу работников, но и делает ее более эффективной", - подчеркнул Сенкевич.

Также мэр Николаева поблагодарил всех задействованных учреждений за помощь.

"Важно отметить, что бюджет Николаева не принимал участия в этой программе. Средства, которые были привлечены на приобретение машин - исключительно Всемирного банка, наших партнеров, которые помогают нам выстоять в этой войне. Особая благодарность - Министерству инфраструктуры, которое начало эту программу, помогало городу от начала и до поступления техники", – сказал городской голова.

При этом он отметил, что город и дальше будет работать с партнерами, чтобы усиливать городские коммунальные предприятия, улучшать качество услуг для николаевцев.

Проблемы с водой в Николаеве

Напомним, в апреле 2022 года в Николаеве сложилась катастрофическая ситуация с водой – труба, которая поставляла воду из Херсонской области в Николаев, была поражена ракетой. С тех пор город почти пол года использовал соленую воду из Бугского лимана.

Непригодная для употребления вода начала разрушать трубы. По состоянию на декабрь 2022 года гендиректор КП "Николаевводоканал" оценил ущерб от использования соленой воды в миллиарды гривен.

К тому же из-за подрыва российскими войсками Каховской ГЭС в Херсонской области в ночь на 6 июня 2023 года жителей Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областей попросили воздержаться от потребления и использования неочищенной воды из акватории Днепра и других водоемов.

В июле 2023 года в Украине приступили к подготовительным работам по реализации масштабного проекта – строительства магистрального водопровода для областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС. После реализации он обеспечит водой миллионы людей из Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. По состоянию на 25 января 2024 года магистральный водопровод был достроен на 95%.