Не используйте воду из водоемов: Минздрав обратился к жителям 5 областей

В Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях просят воздержаться от потребления и использования неочищенной воды из акватории Днепра и других водоемов после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"Из-за затопления полей, канализационных сооружений, кладбищ и домохозяйств вода имеет высокий уровень загрязнения. В поверхностных водоемах уже зафиксировано значительное превышение микробиологических показателей. Такую воду ни в коем случае нельзя использовать, поскольку это может привести к возникновению острых кишечных инфекций", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения просит жителей этих областей избегать:

купания в водоемах;

забора воды для потребления и хозяйственных нужд;

поения животных;

вылова рыбы.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

По состоянию на 12 июня, в Херсонской области остаются подтопленными 46 населенных пунктов, а в Николаевской – 31. Из-за катастрофы десять человек погибли, а 42 человека, в том числе семеро детей, считаются пропавшими без вести.