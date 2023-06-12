- Категория
- Здоровье
- Дата публикации
-
Не используйте воду из водоемов: Минздрав обратился к жителям 5 областей
В Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях просят воздержаться от потребления и использования неочищенной воды из акватории Днепра и других водоемов после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
"Из-за затопления полей, канализационных сооружений, кладбищ и домохозяйств вода имеет высокий уровень загрязнения. В поверхностных водоемах уже зафиксировано значительное превышение микробиологических показателей. Такую воду ни в коем случае нельзя использовать, поскольку это может привести к возникновению острых кишечных инфекций", - говорится в сообщении.
Министерство здравоохранения просит жителей этих областей избегать:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- купания в водоемах;
- забора воды для потребления и хозяйственных нужд;
- поения животных;
- вылова рыбы.
Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.
По состоянию на 12 июня, в Херсонской области остаются подтопленными 46 населенных пунктов, а в Николаевской – 31. Из-за катастрофы десять человек погибли, а 42 человека, в том числе семеро детей, считаются пропавшими без вести.