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Ликвидация последствий подрыва оккупантами Каховской ГЭС: 8 человек погибли в Херсонской области и 2 в Николаевской области
В результате техногенной катастрофы, вызванной подрывом российскими оккупантами Каховской ГЭС, в Херсонской области погибли восемь человек. 42 человека, в том числе семеро детей, сейчас числятся пропавшими без вести. Также в Николаевской области погибли 2 человека.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что по состоянию на 13:00 12 июня в Херсонской области остаются подтопленными 46 населенных пунктов, из них: 32 (3801 дом) – на подконтрольной территории, 14 – на временно оккупированной.
В настоящее время из зоны техногенной катастрофы эвакуированы 2743 человека, из которых 205 детей и 76 маломобильных.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Подтверждена гибель 8 человек, 42 человека числятся без вести пропавшими, из них – 7 детей.
Также в Николаевской области подтоплены 31 населенный пункт. Эвакуировано 982 человека, среди которых 167 детей. 2 человека погибли.
На Днепропетровщине отсутствует водоснабжение почти 165 тыс. абонентов в 32 населенных пунктах. Продолжается подвоз воды и поиск вариантов ее стабильной подачи.
"Фиксируем стабильное понижение уровня воды в подтопленных населенных пунктах. Ужесточаем меры безопасности по предупреждению травмирования людей и случаев краж", - отметил глава МВД Игорь Клименко.
Он добавил, что жители Херсонской области продолжают обращаться в полицию с сообщениями о подтоплении личного имущества. Правоохранителями зафиксировано уже 1927 заявлений.
Напомним, уровень воды в подтопленных населенных пунктах Херсонской области за ночь снизился на 64 сантиметра и по состоянию на утро 12 июня достиг отметки 3,29 метра.