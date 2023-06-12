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Передвижные лаборатории будут контролировать качество воздуха и воды в Херсонской и Николаевской областях
В Херсон были направлены две мобильные лаборатории, которые будут проводить наблюдение за состоянием окружающей среды и контроль экологической ситуации в южном регионе.
Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Отмечается, что ведомство ужесточает меры по мониторингу качества воды и воздуха в Херсонской и Николаевской областях.
Для этого в пострадавшие регионы направили передвижные лаборатории, осуществляющие контроль экологической ситуации.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Мобильные лаборатории позволяют на современном оборудовании быстро проверить качество воздуха и воды.
Также в Херсоне были отобраны первые пробы воды на набережной у Херсонского морского торгового порта и воздуха по ул. Морская, 2
"Предыдущие результаты показали возможное превышение содержания нефтепродуктов в воде. Сейчас идет детальный анализ проб", - отметили в Минприроды.
Там добавили, что будут информировать результаты исследований, которые будут проводить мобильные лаборатории. На основе этих данных будут разработаны меры по улучшению качества окружающей среды и устранению последствий террористического акта России на Каховской ГЭС.
Пробы будут проверяться по следующим показателям:
- Вода – на pH, электропроводность, содержание кислорода, минерализацию, содержание сульфатов, нитратов, нитритов, фосфатов, ионов аммония, железа общего.
- Атмосферный воздух – будут исследовать на содержание сероводорода, аммиака, углеводородов.
"С учетом ситуации будут приниматься дополнительные решения по другим исследованиям воды и воздуха", - подытожили в Миндовкилле.
Отметим, в результате попадания в Черное море избыточного количества пресной днепровской воды после подрыва Каховской гидроэлектростанции соленость морской воды в Одессе упала почти втрое.