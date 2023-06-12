Пересувні лабораторії контролюватимуть якість повітря та води на Херсонщині та Миколаївщині

У Херсон були направлені дві мобільні лабораторії, які здійснюватимуть спостереження за станом довкілля та контроль екологічної ситуації у південному регіоні.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Зазначається, що відомство посилює заходи з моніторингу якості води та повітря на Херсонщині та Миколаївщині.

Для цього в постраждалі регіони направили пересувні лабораторії, які здійснюватимуть контроль екологічної ситуації.

Мобільні лабораторії дозволяють на сучасному обладнанні швидко перевірити якість повітря та води.

Також в Херсоні були відібрані перші проби води на набережній поблизу Херсонського морського торгового порту та повітря по вул. Морська, 2.

"Попередні результати показали можливе перевищення вмісту нафтопродуктів у воді. Наразі триває детальний аналіз проб", - зауважили у Міндовкіллі.

Там додали, що інформуватимуть про результати досліджень, які проводитимуть мобільні лабораторії. На основі цих даних будуть розроблені заходи для поліпшення якості довкілля та усунення наслідків терористичного акта Росії на Каховській ГЕС.

Проби перевірятимуться за такими показниками:

Вода – на pH, електропровідність, вміст кисню, мінералізацію, вміст сульфатів, нітратів, нітритів, фосфатів, іонів амонію, заліза загального.

Атмосферне повітря – досліджуватимуть на вміст сірководню, аміаку, вуглеводнів.

"З урахуванням ситуації будуть ухвалювались додаткові рішення щодо інших досліджень води та повітря", - підсумували у Міндовкіллі.

Зазначимо, внаслідок потрапляння в Чорне море надмірної кількості прісної дніпровської води після підриву Каховської гідроелектростанції солоність морської води в Одесі впала майже втричі.