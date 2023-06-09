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Через підрив Каховської ГЕС у водоймах Миколаївщини зростає ризик загибелі риби
Внаслідок знищення Каховської ГЕС піднявся рівень води у водоймах Миколаївщини. На внутрішніх водоймах області, де ще триває нерест, потужний потік води змиває нерестовища та личинки прісноводних риб.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Зазначається, що з нагріванням води розпад загиблої флори та фауни зменшить рівень кисню, що може призвести до масової загибелі водних біоресурсів. А потрапляння значної прісноводної маси до Чорного моря, може завдати значної шкоди солоноводній іхтіофауні прибережної частини.
"Окрім того, великим ризиком для населення та водних біоресурів стануть потрапляння у водойми шкідливих речовин з каналізаційних колекторів, сховищ токсичних відходів з промислових підприємств, полігонів побутових відходів, а також продукти розпаду загиблих тварин і риби", - підкреслюють у МінАПК.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Там додають, що повна оцінка збитків рибному господарству неможлива до повної стабілізації рівня води.
"Проте вже можна стверджувати, що значного негативного впливу зазнає вся екосистема Дніпровсько-Бузької гирлової системи та Чорного моря", - підкреслили в МінАПК.
Зауважимо, унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС і обміління Каховського водосховища на Дніпропетровщині вже загинуло 850 кг риби. Збитки складають понад 7 млн грн
Нагадаємо, внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн.
Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.
Раніше повідомлялося, що внаслідок знищення Каховської ГЕС затоплений єдиний в Україні державний осетровий завод. Це пряма загроза подальшому відтвореню популяцій осетрових видів риб, що може призвести до їх зникнення в українських водоймах.