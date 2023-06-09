Через підрив Каховської ГЕС у водоймах Миколаївщини зростає ризик загибелі риби

Внаслідок знищення Каховської ГЕС піднявся рівень води у водоймах Миколаївщини. На внутрішніх водоймах області, де ще триває нерест, потужний потік води змиває нерестовища та личинки прісноводних риб.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що з нагріванням води розпад загиблої флори та фауни зменшить рівень кисню, що може призвести до масової загибелі водних біоресурсів. А потрапляння значної прісноводної маси до Чорного моря, може завдати значної шкоди солоноводній іхтіофауні прибережної частини.

"Окрім того, великим ризиком для населення та водних біоресурів стануть потрапляння у водойми шкідливих речовин з каналізаційних колекторів, сховищ токсичних відходів з промислових підприємств, полігонів побутових відходів, а також продукти розпаду загиблих тварин і риби", - підкреслюють у МінАПК.

Там додають, що повна оцінка збитків рибному господарству неможлива до повної стабілізації рівня води.

"Проте вже можна стверджувати, що значного негативного впливу зазнає вся екосистема Дніпровсько-Бузької гирлової системи та Чорного моря", - підкреслили в МінАПК.

Зауважимо, унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС і обміління Каховського водосховища на Дніпропетровщині вже загинуло 850 кг риби. Збитки складають понад 7 млн грн

Нагадаємо, внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн.

Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що внаслідок знищення Каховської ГЕС затоплений єдиний в Україні державний осетровий завод. Це пряма загроза подальшому відтвореню популяцій осетрових видів риб, що може призвести до їх зникнення в українських водоймах.