У Мінагрополітики озвучили шокуючі цифри втрати врожаю через підрив росіянами Каховської ГЕС

Декілька мільйонів тонн українського врожаю може бути втрачено через затоплення внаслідок знищення Каховської ГЕС. Землі, які затоплені, потребують повної агроекологічної оцінки стану грунтів, але після того, як зійде вода. У більшості випадків потрібно буде застосовувати спеціальні методи відновлення грунтів.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, на угіддях, які постраждали внаслідок знищення Каховської ГЕС, вирощувалося два основних блоки продукції, одним із них є овочеві та баштанні культури. Другий блок зернові та олійні культури: соя, кукурудза, соняшник, пшениця.

"Без джерела водопостачання неможливо вести мову про вирощування продукції овочівництва. Вирощування зернових та олійних культур відбудеться за екстенсивною моделлю з низькою врожайністю", зауважив Висоцький.

Він також наголосив, що наразі важко оцінити збитки лівобережжя Херсонщини, але відомо, що там зберігалось декількох сотень тисяч тонн зернових. На правобережжі втрачено понад 100 тисяч тонн врожаю.

Висоцький наголосив, що найбільшою загрозою для міжнародної продовольчої безпеки є неможливість без зрошення вирощувати декілька мільйонів тонн зернових та олійних культур.

Нагадаємо, раніше Міністерство аграрної політики та продовольства повідомляло, що, за попередніми оцінками, внаслідок руйнування дамби Каховської гідроелектростанції в Херсонській області лише на правобережжі буде затоплено орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель. А площі затоплення в окупованій лівобережній частині області будуть в декілька разів більшими. Втім, детальна інформація буде відома найближчими днями, після аналізу інформації та знімків щодо обсягів затоплення.

Крім того, в Мінагрополітики вказують, що ця техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.

Також Delo.ua вже писало про наслідки для аграрного сектору Херсонщини від підриву Каховської ГЕС: що про це кажуть аналітики та зерновий бізнес.