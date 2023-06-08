В Минагрополитики озвучили шокирующие цифры потери урожая из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС

Несколько миллионов тонн украинского урожая могут быть потеряны из-за затопления в результате уничтожения Каховской ГЭС. Земли, которые затоплены, нуждаются в полной агроэкологической оценке состояния почв, но после того, как взойдет вода. В большинстве случаев нужно будет применять специальные методы обновления почв.

Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, на угодьях, пострадавших в результате уничтожения Каховской ГЭС, выращивалось два основных блока продукции, одним из них являются овощные и бахчевые культуры. Второй блок зерновых и масличных культур: соя, кукуруза, подсолнечник, пшеница.

"Без источника водоснабжения невозможно говорить о выращивании продукции овощеводства. Выращивание зерновых и масличных культур состоится по экстенсивной модели с низкой урожайностью", отметил Высоцкий.

Он также подчеркнул, что сейчас трудно оценить ущерб левобережья Херсонщины, но известно, что там хранилось несколько сот тысяч тонн зерновых. На правобережье потеряно более 100 тысяч тонн урожая.

Высоцкий подчеркнул, что наибольшей угрозой международной продовольственной безопасности является невозможность без орошения выращивать несколько миллионов тонн зерновых и масличных культур.

Напомним, ранее Министерство аграрной политики и продовольствия сообщало, что, по предварительным оценкам, в результате разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области только на правобережье будет затоплено ориентировочно 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. А площади затопления в оккупированной левобережной части области будут в несколько раз больше. Впрочем, подробная информация будет известна в ближайшие дни после анализа информации и снимков относительно объемов затопления.

Кроме того, в Минагрополитики указывают, что эта техногенная катастрофа остановит водоснабжение 31-й системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.

Также Delo.ua уже писало о последствиях для аграрного сектора Херсона от подрыва Каховской ГЭС: что об этом говорят аналитики и зерновой бизнес.