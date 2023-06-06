В "Нибулоне" прокомментировали затопление своего терминала на Днепре из-за подрыва Каховской ГЭС

Компания "Нибулон" отмечает, что не эксплуатировала во время войны свой перегрузочный терминал в деоккупированном поселке Казацкое Херсонской области, оказавшийся затопленным после подрыва 6 июня Каховской гидроэлектростанции. Об этом говорится в сообщении агрокомпании.

"Инфраструктура "Нибулона" на Днепре была разрушена до этого преступления. В частности, мы не эксплуатировали затопленный сегодня филиал "Казацкий", который был уничтожен еще в 2022 году, оккупированные "Голопристанский" и "Каменка-Днепровский", - сказано в нем.

"Нибулон" уверяет, что его каналы, учитывая уже существующую блокировку речного судоходства и флота, также не испытали непосредственного влияния от подрыва ГЭС, а производственные мощности и земельный банк не вошли в зону, пострадавшую от затопления непосредственно.

В компании также отмечают, что она была непосредственно вовлечена в процессы восстановления и в дальнейшем пользование Днепром как центральной транспортной артерией Украины, и потому как никто другой сейчас понимает колоссальное влияние нынешнего происшествия на финансовую, экономическую, экологическую сферы и систему жизнеобеспечения населения.

Там указывают, что кроме затопления населенных пунктов это приведет к уничтожению биоразнообразия на прилегающих территориях, разрушению речной логистики, которая давала жизнь предприятиям, рабочие места местным жителям, возможность стране и производителям ежегодно перемещать до 60 миллионов тонн грузов по себестоимости в три раза раза меньшей, чем перевозки автотранспортом.

Кроме того, в "Нибулоне" констатируют, что это отразится и на обеспечении пресной водой, поскольку в структуре водопотребления Украины 65% пресной воды забиралось именно в бассейне Днепра.

"Однако постичь все последствия этого происшествия для нашего бизнеса мы сегодня не в состоянии. Видим влияние на стоимость пшеницы: +3%, и это только начало", – подчеркивается в сообщении.

Компания охарактеризовала подрыв Каховской ГЭС как "очередное проявление циничного терроризма со стороны РФ, последствия которого будут откликаться в нескольких последующих поколениях". В "Нибулоне" также поражены "коварством страны-террориста, которая идет на такие шаги как техногенная катастрофа".

Напомним, что в целом из-за российской оккупации и загрязнения взрывоопасными предметами компания в настоящее время не может вести деятельность на филиалах "Сватовский", "Троицкий", "Новопсковский", "Беловодский" и "Старобельский" (Луганская область), а также на упомянутых элеваторах-филиалах "Казацкий", "Голопристанский" (Херсонская область), "Каменка-Днепровский" (Запорожская область) и ООО "Старобельский элеватор".