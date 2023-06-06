В "Нібулоні" прокоментували затоплення свого терміналу на Дніпрі через підрив Каховської ГЕС

Компанія "Нібулон" зазначає, що не експлуатувала під час війни свій перевантажувальний термінал в деокупованому селищі Козацьке Херсонської області, який виявилася затопленим після підриву 6 червня Каховської гідроелектростанції. Про це йдеться у повідомленні агрокомпанії.

"Інфраструктуру "Нібулону" на Дніпрі було зруйновано до цього злочину. Зокрема, ми не експлуатували затоплену сьогодні філію "Козацьку", яку було знищено ще в 2022 році, окуповані "Голопристанську" та "Кам’янку-Дніпровську", - сказано в ньому.

"Нібулон" запевняє, що його канали, з огляду на вже наявне блокування річкового судноплавства та флоту, також не зазнали безпосереднього впливу від підриву ГЕС, а виробничі потужності та земельний банк не увійшли до зони, постраждалої від затоплення безпосередньо.

В компанії також зазначають, що вона була безпосередньо залучена до процесів відновлення та в подальшому користування Дніпром як центральною транспортною артерією України, і тому як ніхто інший зараз розуміє колосальний вплив нинішньої події на фінансову, економічну, екологічну сфери та систему життєзабезпечення населення.

Там вказують, що окрім затоплення населених пунктів, це призведе до знищення біорозмаїття на прилеглих територіях, руйнування річкової логістики, яка давала життя підприємствам, робочі місця місцевим мешканцям, змогу країні та виробникам щорічно переміщувати до 60 мільйонів тонн вантажів за собівартістю утричі меншою за перевезення автомобільним транспортом.

Крім того, в "Нібулоні" констатують, що це позначиться й на забезпеченні прісною водою, адже в структурі водоспоживання України 65% прісної води забиралося саме в басейні Дніпра.

"Проте осягнути всі наслідки цієї події для нашого бізнесу ми сьогодні не в змозі. Бачимо вплив на вартість пшениці: +3%, і це тільки початок", - підкреслюється в повідомленні.

Компанія охарактеризувала підрив Каховської ГЕС як "черговий прояв цинічного тероризму з боку РФ, наслідки якого відгукуватимуться в декількох наступних поколіннях". В "Нібулоні" вражені "підступністю країни-терориста, яка йде на такі кроки як техногенна катастрофа".

Нагадаємо, що загаом через російську окупацію та забруднення вибухонебезпечними предметами компанія нині не може вести діяльність на філіях "Сватівська", "Троїцька", "Новопсковська", "Біловодська" та "Старобільська" (Луганська область), а також на згаданих елеваторах-філіях "Козацька", "Голопристанська" (Херсонська область), "Кам’янка-Дніпровська" (Запорізька область) і ТОВ "Старобільський елеватор".