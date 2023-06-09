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Из-за подрыва Каховской ГЭС в водоемах Николаевщины возрастает риск гибели рыбы
В результате уничтожения Каховской ГЭС поднялся уровень воды в водоемах Николаевщины. На внутренних водоемах области, где продолжается нерест, мощный поток воды смывает нерестилища и личинки пресноводных рыб.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Отмечается, что с нагреванием воды распад погибшей флоры и фауны уменьшит уровень кислорода, что может привести к массовой гибели водных биоресурсов. А попадание значительной пресноводной массы в Черное море может нанести значительный вред солоноводной ихтиофауне прибрежной части.
"Кроме того, большим риском для населения и водных биоресурсов станет попадание в водоемы вредных веществ из канализационных коллекторов, хранилищ токсичных отходов из промышленных предприятий, полигонов бытовых отходов, а также продукты распада погибших животных и рыбы", - подчеркивают в МинАПК.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Там добавляют, что полная оценка ущерба рыбному хозяйству невозможна до полной стабилизации уровня воды.
"Однако уже можно утверждать, что значительное негативное влияние испытывает вся экосистема Днепровско-Бугской устьевой системы и Черного моря", - подчеркнули в МинАПК.
Заметим, что в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища на Днепропетровщине уже погибло 850 кг рыбы. Ущерб составляет более 7 млн грн
Напомним, в результате уничтожения Каховской ГЭС ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей могут составить 95 тысяч тонн или около 4 млрд грн.
Всего, по предварительным расчетам, ущерб от гибели всех биоресурсов составит до 10,5 млрд грн.
Ранее сообщалось, что в результате уничтожения Каховской ГЭС затоплен единственный в Украине государственный осетровый завод. Это прямая угроза дальнейшему воспроизводству популяций осетровых видов рыб, что может привести к их исчезновению в украинских водоемах.