Из-за подрыва Каховской ГЭС в водоемах Николаевщины возрастает риск гибели рыбы

В результате уничтожения Каховской ГЭС поднялся уровень воды в водоемах Николаевщины. На внутренних водоемах области, где продолжается нерест, мощный поток воды смывает нерестилища и личинки пресноводных рыб.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что с нагреванием воды распад погибшей флоры и фауны уменьшит уровень кислорода, что может привести к массовой гибели водных биоресурсов. А попадание значительной пресноводной массы в Черное море может нанести значительный вред солоноводной ихтиофауне прибрежной части.

"Кроме того, большим риском для населения и водных биоресурсов станет попадание в водоемы вредных веществ из канализационных коллекторов, хранилищ токсичных отходов из промышленных предприятий, полигонов бытовых отходов, а также продукты распада погибших животных и рыбы", - подчеркивают в МинАПК.

Там добавляют, что полная оценка ущерба рыбному хозяйству невозможна до полной стабилизации уровня воды.

"Однако уже можно утверждать, что значительное негативное влияние испытывает вся экосистема Днепровско-Бугской устьевой системы и Черного моря", - подчеркнули в МинАПК.

Заметим, что в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища на Днепропетровщине уже погибло 850 кг рыбы. Ущерб составляет более 7 млн грн

Напомним, в результате уничтожения Каховской ГЭС ущерб для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей могут составить 95 тысяч тонн или около 4 млрд грн.

Всего, по предварительным расчетам, ущерб от гибели всех биоресурсов составит до 10,5 млрд грн.

Ранее сообщалось, что в результате уничтожения Каховской ГЭС затоплен единственный в Украине государственный осетровый завод. Это прямая угроза дальнейшему воспроизводству популяций осетровых видов рыб, что может привести к их исчезновению в украинских водоемах.