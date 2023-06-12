Не використовуйте воду з водойм: МОЗ звернулось до мешканців 5 областей

У Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях просять утриматися від споживання та використання неочищеної води з акваторії Дніпра та інших водойм після підриву окупантами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Через затоплення полів, каналізаційних споруд, кладовищ та домогосподарств вода має високий рівень забруднення. У поверхневих водоймах уже зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників. Таку воду в жодному випадку не можна використовувати, оскільки це може призвести до виникнення гострих кишкових інфекцій", - йдеться у повідомленні.

Міністерство охорони здоров'я просить жителів цих областей уникати:

купання у водоймах;

забору води для споживання та господарських потреб;

напування тварин;

вилову риби.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Станом на 12 червня на Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів, а на Миколаївщині – 31. Через катастрофу десятеро людей загинули, а 42 особи, у тому числі семеро дітей, вважаються зниклими безвісти.