Из-за войны треть потребителей не имеют бесперебойного доступа к централизованному водоснабжению, а убытки отрасли - $11 млрд

Полномасштабная российская агрессия нанесла сокрушительный удар по водопроводно-канализационной отрасли Украины. В результате боевых действий повреждено 583 объекта водоснабжения, из которых восстановлено только 223, и 1108 км водопроводов и канализационных сетей. В настоящее время отремонтировано всего 277 км.

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Об этом рассказал президент Ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрий Новицкий, пишет "Укринформ".

Поэтому 36% потребителей до сих пор не имеют бесперебойного доступа к централизованному водоснабжению и водоотводу.

По оценкам Ассоциации "Укрводоканалекология", совокупный ущерб отрасли от войны достиг $11 млрд. Этому также поспособствовал значительный износ основных фондов водоканалов - от 33% до 70% в зависимости от региона. Эксперты прогнозируют, что в 2024 году миллионы украинцев будут иметь ограниченный доступ к централизованному водоснабжению.

"Из-за разрушения критической инфраструктуры, гидравлических ударов, вызванных отключением электроэнергии, уровень аварийности сетей в некоторых городах вырос до 80%. По оценкам международных экспертов, в 2024 году 8 млн человек будут иметь ограниченный доступ к централизованному водоснабжению и водоотводу", - подчеркнул Новицкий.

По его словам, острой проблемой остается хроническое недофинансирование водоканалов, особенно из-за неизменных с 2021 года тарифов, экономически необоснованных и покрывающих лишь 43% потребностей предприятий. В 2022-2023 годах объем производства в среднем по отрасли сократились на 30% и 15% соответственно, что привело к операционному ущербу водоканалов более 12 млрд грн.

Отмечается, что уровень недофинансирования отрасли в 2023 году оценивается в 18 млрд. грн. Водоканалы не могут профинансировать ремонты, замену оборудования, достойно оплачивать труд массово увольняемых специалистов. Критически выросли расходы на электроэнергию, реагенты и импортное оборудование.

"Как следствие, мы не можем профинансировать плановые работы, перевод сетей, замену оборудования, насосов, задвижек. В результате возникает ситуация, когда количество аварий увеличивается, а качество наших услуг падает", - пояснил президент "Укрводоканалекологии".

Он добавляет, что есть проблемы и с финансированием зарплат работников водоканалов, поскольку они не пересматривались длительное время. В результате средняя заработная плата в этой сфере составляет 10 тысяч гривен, тогда как работники, выполняющие свои обязанности в условиях повышенной опасности, получают 13 тысяч гривен в месяц. Эта ситуация побуждает многих специалистов водоканалов искать альтернативную занятость, а найм новых работников при таком уровне заработной платы становится почти невозможным.

Задолженность водоканалов за электроэнергию составляет 7,9 млрд грн

Кроме того, из-за девальвации гривны, увеличения цен на реагенты и повышения тарифов на энергоресурсы, расходы водоканалов на другие нужды постоянно растут.

"Увеличение стоимости электроэнергии произошло в разных регионах по-разному. И на каждом водоканале – своя картина. Но обобщенно можно сказать, что по сравнению со стоимостью, заложенной в тариф 2021 года, этот показатель вырос на 50%. Еще сложнее с закупкой реагентов и оборудования, которые преимущественно импортируются. Учитывая девальвационные и инфляционные процессы, по некоторым позициям разница достигает 200%", - рассказал Новицкий.

При этом задолженность водоканалов за электроэнергию на данный момент достигает 7,9 млрд грн и может привести к их отключению от электроснабжения, а это будет иметь катастрофические последствия для жизнедеятельности населенных пунктов.

Добавим, что тарифы на водоснабжение и водоотвод остались без изменений, хотя попытки пересмотреть тарифы были. В конце июня 2023 года НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на воду в среднем на 32% в зависимости от региона. Этому решению предшествовало обращение к регулятору коммунальных предприятий, предоставляющих услуги по водоснабжению, с просьбой повысить тарифы хотя бы на треть.

Однако в ситуацию вмешался президент Владимир Зеленский назвал это решение "позорным, непрофессиональным и таким, что не согласовано с правительством", после чего регулятор отменил предварительное решение и больше не возвращался к вопросу повышения тарифов на воду.