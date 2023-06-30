Тарифы на воду в Украине подняли в среднем на треть: исключение сделали для трех городов

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 29 июня приняла решение об установлении с 1 июля новых тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод для 34 водоканалов на 2023 год.

Как отмечает регулятор в своем сообщении, в среднем уровень повышения тарифов составит 32% и зависит от региона. Самый высокий уровень тарифов – у тех водоканалов, которые имеют невысокие объемы реализации услуг, высокую долю реагентов в тарифах, большую протяженность сетей, а также используют покупную воду и/или очищают сточные воды у других лицензиатов.

В частности, это КП "Винницаоблводоканал", КП "Павлоградское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства", КП "Дрогобычводоканал", ОКПП "Днепр-Кировоград", КП "Житомирводоканал", КП "Новомосковск Водоканал", а также "Укрзализныця".

Отмечается, что "в целях снижения социального напряжения" для некоторых предприятий, у которых произошел наибольший рост тарифов, применено поэтапное повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, а именно первый этап повышения установлен с 1 июля по 31 августа, а второй - с 1 сентября текущего года.

В среднем сумма в платежках за водопотребление домохозяйством (два-три человека) вырастет на 62 гривны в месяц (с НДС). До повышения она составляла примерно 194 гривны/месяц (при действующем тарифе 29,78 гривны за кубометр), а после повышения, таким образом, будет достигать 256 гривен (по плановому тарифу 39,37 гривны за кубометр).

Рост тарифа, как объясняет НКРЭКУ, обусловлен увеличением затрат на электроэнергию в среднем на 14%; повышением оплаты труда работникам водоканалов на 13%; ростом объемов закупки реагентов на 88%, а обязательств лицензиатов по кредитам - на 60%. Кроме того, учтена компенсация стоимости электрической энергии с начала 2023 года.

Также на изменении тарифов сказались следующие факторы: уменьшение объемов реализации услуг из-за сокращения спроса (поскольку из-за военных действий многие люди покинули свои дома, а также произошла релокация бизнеса), стремительное повышение цен на горючее и непредвиденные затраты на ремонтные работы по устранению разрушений инфраструктуры.

В то же время отмечено, что тарифы на водопотребление в городах, существенно пострадавших в результате боевых действий, остаются неизменными: речь идет о Харькове, Николаеве и Херсоне.

Напомним, что повышение тарифов на воду было согласовано еще в декабре 2022 года, однако так и не произошло. Недавно коммунальные предприятия, предоставляющие услуги водоснабжения и водоотведения, призвали НКРЭКУ все же повысить их на треть с июля, поскольку не хотят больше терпеть значительные убытки от работы по действующим тарифам, уже не соответствующим реалиям.