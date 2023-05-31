Тарифы на электроэнергию для населения повысили. Можно ли этого избежать и поможет ли это энергосистеме

Главным аргументом в пользу повышения тарифов для населения является необходимость восстановления объектов генерации и инфраструктуры после российских обстрелов, а также повышения ликвидности энергетического рынка, ставшего очень дефицитным из-за сокращения промышленного потребления электроэнергии.

До начала полномасштабной войны проблемы на рынке электроэнергии решались главным образом на средства бизнеса . Тарифная модель, которая была принята Правительством в конце августа 2019 года устанавливала цену в 1,44 грн/кВт-ч для бытовых потребителей, потребляющих до 250 кВт-ч в месяц, была возможной средством "Энергоатома" и Укргидроэнерго, а бизнес покупал электроэнергию по рыночной ценой. Эта модель была далеко не рыночной, однако главной ее целью было усиление политических рейтингов действующей власти и до начала полномасштабной войны рынок относительно стабильно работал, хотя и не без проблем .

А вот после первой зимы, которую Украина пережила в условиях регулярных отключений света , приоритетом стало восстановление энергосистемы до следующей зимы. Поскольку в течение зимы от российских обстрелов подвергались объекты критической инфраструктуры оператора системы передачи Укрэнерго, операторов систем распределений в регионах, а также объекты генерации. Одной из главных идей в рамках подготовки к очередной зиме в условиях войны кроме восстановления стало накопление резервов критического оборудования , что позволило бы оперативно производить ремонты инфраструктуры после российских обстрелов. Но и для восстановления и для закупки такого оборудования энергокомпаниям нужны значительные средства, а рынок дефицитный. В условиях низкого потребления электроэнергии бизнесом, компании вынуждены работать себе в убыток .

Главной альтернативой повышения тарифов для населения теоретически мог стать экспорт электроэнергии в ЕС . Из - за значительной разницы в ценах на электроэнергию в Украине и ЕС в 2022 году украинские энергетики в условиях ограниченной пропускной способности межгосударственных связей менее чем за 4 месяца заработали на экспорте около 5 млрд гривен . Однако высокие цены 2022 года были обусловлены главным образом высокими ценами на энергоносители из-за газового шантажа России, поэтому когда Европа преодолела энергетический кризис, а цены на газ вернулись к норме, европейский рынок не является таким выгодным для Украины . В апреле Украина все же начала экспортировать электроэнергию в соседние страны , но на некоторых направлениях начались недоразумения с партнерами , а на других экспорт пришлось прекращать из-за нехватки внутри страны . Поэтому синхронизация с энергосистемой континентальной Европы это скорее залог надежности украинской энергосистемы, чем возможность заработать для наших энергетиков.

Можно ли избежать повышения тарифов для населения?

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что кроме тарифов нет других источников пополнения средств энергетических компаний. А деньги нужны им, в первую очередь, для проведения сезонных плановых ремонтов и покрытия убытков от российских атак.

“Если не поднимать цены для населения это означает или невозможность проведения ремонтов, или необходимость повысить цену для промышленности в несколько раз. А в условиях сокращения объемов производства последние совсем неэффективны. Так что тарифы должны были вырасти даже не обсуждались. Неоткуда брать деньги на ремонты. Международная помощь есть, но она недостаточна, а ждать репарации никто не будет”, - говорит эксперт.

По его словам, дискуссии по поводу того, какой должна быть цена на электроэнергию в последнее время велась довольно оживленно и до последнего невозможно было предусмотреть, какая же цена для населения будет установлена решением Правительства.

“Речь шла и о цене 2,6 грн/кВт-ч, с сохранением льготы для потребителей потребляющих менее 250 кВт-ч. Но звучали предложения от представителей поколения установить цену в 4 и 5 гривен за кВт-ч”, - говорит Рябцев.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко также рассказывает, что правительство было вынуждено пойти на такой непопулярный шаг как повышение тарифов, чтобы снизить риски блекаутов в следующем отопительном сезоне.

“Те тарифы для населения, которые действуют сейчас, покрывают до 30% всех расходов энергетических компаний. А вообще ситуация там сложилась абсолютно ненормальная, когда люди, по сути, оплачивают средства, которых хватает на плату за распределение и передачу электроэнергии, а электроэнергия как товар продается бесплатно. Такой коммунизм ни одна страна даже богата выдержать не может», – говорит эксперт.

Руководитель проектов Ассоциации по энергоэффективности и энергосбережению рассказывает, что тарифы на электроэнергию нужно было повысить уже давно, поскольку еще до начала широкомасштабной агрессии России они были ниже себестоимости генерации и распределения.

“Рынок едва балансировал в результате вымывания оборотных и инвестиционных средств “Энергоатома” и “Укргидроэнерго” в рамках ПСО (возложение специальных обязанностей). А российская агрессия лишь усугубила кризис, к тому же добавились дополнительные расходы на восстановление поврежденных сетей, подстанций, электростанций. Что касается операторов систем распределения, то мало кто из них в 2022 году вообще реализовывал инвестпрограмму, но сети и оборудование имеют определенный ресурс. Мне известно, что некоторые облы, успешные с финансово-экономической точки зрения к агрессии, уже летом 2022 года брали кредиты, чтобы выплатить заработную плату!”, - говорит Голиздра.

Правительство приняло промежуточное решение

По словам старшего аналитика аналитического центра DiXi Group Богдана Серебреникова формально срок завершения действия постановления о ПСО (возложение специальных обязательств на участников рынка) переносился уже много раз и после последнего его обновления он завершается 31 мая 2023 года. А именно вопрос реформирования ценообразования давно назрел, поскольку по действующей модели искажает рынок э/э – как с точки зрения конкуренции, так и финансово. Также действующая модель является одним из факторов сдерживания инвестирования в отрасль.

Последнее масштабное повышение тарифа на э/э было проведено с марта 2015 по апрель 2017 гг., когда НКРЭКУ на протяжении двухлетнего периода осуществила 5-этапное поднятие тарифа – до 0,9 грн/кВт-ч до 100 кВт-ч, 1,68 грн/кВт-ч более 100 кВт-ч. Затем последовало еще несколько "косметических" изменений в ставках тарифа в зависимости от месячного объема потребления (до и более 250 кВт-ч) и отдельных типов потребителей (в частности, сельское население, потребители с электроотоплением, льготники - все были переведены на общие тарифы 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч (в зависимости от месячного объема потребления), но практически общего поднятия тарифа больше не было. Поэтому сейчас тариф примерно в 4 раза ниже рыночно обусловленного уровня”, - говорит Серебряников.

Эксперт отмечает, что сейчас за низкие тарифы для населения платит преимущественно "Энергоатом". По данным государственного предприятия "Гарантированный покупатель", расходы на обеспечение ПСО для населения в течение 2022 года составили 104,7 млрд грн (без НДС), из которых около 84% было возмещено именно "Энергоатомом"

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Кроме этого, Серебряников отмечает, что Украине необходимо выполнять обязательства реформирования рынка в направлении либерализации в рамках интеграции в ЕС и требований и рекомендаций доноров (МВФ, ЕС, Всемирного банка).

“Альтернативный вариант у Правительства был – сохранять статус-кво посредством продолжения социально-энергетического популизма. Это было бы недальновидно, ведь тогда текущие проблемы и финансовые дисбалансы рынка только обострялись бы. Выражаясь шахматной терминологией, Правительство находится в позиции цугцванга. То есть повысить тариф до рыночно оговоренного уровня было бы нереально, а не повышать его вообще при нынешних обстоятельствах тоже невозможно. Итак, Правительство приняло промежуточное решение – частично реформировать ценообразование на э/э для населения, повысив тариф в среднем на 75% до 2,64 грн/кВт-ч. Рыночная цена, с учетом текущих величин ее составляющих, на сегодня должна составлять около 5,5-6,5 грн/кВт-ч в зависимости от области”, - рассказывает эксперт.

Омельченко считает, что в вопросе либерализации тарифов все же нужно идти дальше, поскольку шаги Правительства не преодолеют кризис на энергетическом рынке, а лишь несколько отложат его.

Если мы просто будем заниматься повышением цен раз в пять лет, когда компании будут доведены до банкротства, то это путь в никуда. Такая модель работать не может. Нужно изменить модель ПСО, которая сегодня не работает, а только создает огромные долги и ввести на энергетическом рынке такие прайскепы, которые работают в ЕС”, - говорит Омельченко.

По мнению эксперта, Украине нужно также принять закон, имплементирующий европейский Регламент REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency), который обеспечит прозрачность рынка электроэнергии и усилит конкуренцию на нем по европейским правилам.

Достаточно ли будет средств от нового тарифа для подготовки к зиме

Серебряников рассказывает, что рост тарифа, при условии полной оплаты электроэнергии населением, должен дать рынку дополнительные 700-800 млн долларов. Это относительно немного и не решит всех имеющихся проблем, однако поможет лучше подготовиться к зиме – провести некоторые ремонты энергооборудования, а также частично пополнить запасы энергоресурсов (газа, уголь).

При этом эксперт отмечает, что риск увеличения неплатежей есть, поскольку население Украины значительно обеднело в течение 2022-2023 годов. Поэтому такого рода шаги со стороны Правительства должны быть хорошо спланированы, растянуты во времени на несколько этапов и, главное, сопровождаться надлежащими механизмами защиты уязвимых потребителей – через их адресную поддержку в виде прямого субсидирования на оплату коммунальных услуг.

Голиздра также считает, что повышение тарифов не покроет себестоимость генерации и распределения электроэнергии, но все же снизит риск коллапса отрасли.

“Тонный уголь в 2017 году стоил 2 тысячи гривен, сейчас он стоит в четыре раза дороже, а тариф подняли всего на 60%. Однако этот шаг снизит риски коллапса энергетического рынка по причине тотальных неплатежей, учитывая определенный объем помощи Западных стран”, - говорит Голиздра.

Будут ли отключение света летом?

По словам Омельченко, гарантировать отсутствие отключений на 100% пока невозможно, поскольку аварийные отключения бывают и в более стабильных энергосистемах. Но и вероятность серьезных системных ограничений в летнее время эксперт не предполагает.

“Такая вероятность очень низкая, поскольку, несмотря на ремонтную кампанию, у нас увеличивается производство возобновляемых источников энергии. Плюс у нас есть возможность импортировать более 1 ГВт электроэнергии из соседних стран. Кроме того, ремонтная кампания направлена таким образом, что, когда увеличивается объем работ на атомных станциях, эта пониженная генерация компенсировалась тепловой генерацией. Ремонтные работы между станциями согласованы. Это тяжело сделать, но это делается”, - говорит эксперт.

Рябцев также сомневается в возможности аварийных отключений в летнее время. По его словам, могут быть ограничения поставки электроэнергии отдельным потребителям в отдельных регионах, в условиях, когда будут аномально высокие температуры, или повреждение сети из-за непогоды.

“Если ремонт энергоблоков будет происходить по плану без проблем тогда все будет нормально. Я не думаю что будет что-то такое уж как было прошлой осенью. Мы видим, что гораздо более крепкой стала система ПВО. Гораздо надежнее стала сама система благодаря синхронизации с европейской энергосистемой”, - говорит Рябцев.