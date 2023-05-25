Кінець енергетичної кризи. Ціни на газ в Європі наблизились до 300 доларів за тисячу кубометрів

Ціни на природний газ на нідерландському хабі TTF в четвер 25 травня наблизились до позначки 300 доларів за тисячу кубічних метрів. Про це свідчать данні біржі ICE Futures.

Так, станом на 7:57 GMT(9:57 за Київським часом ) у четвер 25 травня котирування становили 26,859 євро за МВт-год, що відповідає ціні 301,5 долара за тисячу кубометрів.

В останнє така ціна була зафіксована влітку 2021 року.

За даними Асоціації операторів газосховищ ЄС Gas Infrastructure Europe (GIE) заповненість газосховищ в країнах Євросоюзу наразі перевищує 66,48%, при цьому запаси газу в ЄС продовжують зростати.

Нагадаємо, Світовий ринок переповнений природним газом, що призвело до зниження цін і створення надлишку палива як у Європі, так і в Азії. Через це на початку травня європейські країни сповільнили закупівлю газу, бо очікують на подальше падіння цін.

Перед початком вторгнення в Україну росіяни спровокували в Європі енергетичну кризу внаслідок якої ціни на газ кілька разів побили історичні рекорди. Кремль розраховував, що контролюючи поставки такого важливого ресурсу як газ він зможе впливати на добробут населення країн ЄС, а значить і на їх владу, котра на відміну від нього залежна від електорату.

Однак попри сподівання диктатора лідери ЄС підтримали Україну в фінансовому та військовому плані, а також ввели санкції проти Росії у відповідь на вторгнення. Газовий шантаж росіян тривав усе літо, але до початку опалювального сезону Європі вдалося диверсифікувати поставки газу, а газопроводи “Північний потік-1” та “Північний потік-2”, котрі символізували владу Кремля над європейською енергетикою були підірвані.