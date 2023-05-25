Конец энергетического кризиса. Цены на газ в Европе приблизились к 300 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ на нидерландском хабе TTF в четверг 25 мая приблизились к отметке 300 долларов за тысячу кубических метров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Так, по состоянию на 7:57 GMT (9:57 по Киевскому времени) в четверг, 25 мая, котировки составляли 26,859 евро за МВт-час, что соответствует цене 301,5 доллара за тысячу кубометров.

В последнее время такая цена была зафиксирована летом 2021 года.

По данным Ассоциации операторов газохранилищ ЕС Gas Infrastructure Europe (GIE), заполненность газохранилищ в странах Евросоюза сейчас превышает 66,48%, при этом запасы газа в ЕС продолжают расти.

Напомним, Мировой рынок переполнен природным газом, что привело к снижению цен и созданию избытка топлива как в Европе, так и в Азии. Поэтому в начале мая европейские страны замедлили закупку газа, поскольку ожидают дальнейшего падения цен.

Перед началом вторжения в Украину россияне спровоцировали в Европе энергетический кризис в результате которого цены на газ несколько раз побили исторические рекорды. Кремль рассчитывал, что контролируя поставки такого важного ресурса, как газ, он сможет влиять на благосостояние населения стран ЕС, а значит и на их власть, которая в отличие от него зависима от электората.

Однако, несмотря на надежду диктатора, лидеры ЕС поддержали Украину в финансовом и военном плане, а также ввели санкции против России в ответ на вторжение. Газовый шантаж россиян длился все лето, но к началу отопительного сезона Европе удалось диверсифицировать поставки газа, а газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", символизировавшие власть Кремля над европейской энергетикой, были взорваны .