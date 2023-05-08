Європейські країни сповільнили закупівлю газу: в чому причина

Закупівля природного газу для європейських сховищ відбувається повільніше, ніж зазвичай для цієї пори року, незважаючи на нещодавнє падіння цін, оскільки європейські енергетичні компанії очікують подальшого здешевшання палива.

Еталонні ф’ючерси на континенті впали лише до невеликої частки від рекордних рівнів минулого літа, але цього недостатньо, щоб стимулювати покупки, оскільки споживання повільно відновлюється після кризових мінімумів, пише Вloomberg.

Впевненість у тому, що ціни продовжуватимуть падати, змушує багатьох покупців чекати їз заповненням сховищ напередодні наступної зими.

Повідомляється, що зменшення споживання палива означає, що глобальних поставок поки що достатньо, щоб покрити європейський попит, навіть із скороченням російських потоків. Але виробники та трейдери газу попереджають, що криза ще не закінчилася, і запізніле та невизначене відновлення споживання може порушити крихкий ринковий баланс.

За інформацією видання, є очікування, що ціни на газ можуть знизитися до 10 євро за мегават-годину, що на 70% нижче поточного рівня, але навіть якщо це станеться, зниження цін не буде довготривалим.

Клаус Рейніш, керівник відділу продажів швейцарського енергетичного трейдера MET Holding AG вважає, що сильна залежність від країн Європи від скрапленого природного газу, який замінив російське трубопровідне паливо, робить Європу надзвичайно вразливою до ширших ринкових змін і різкої волатильності цін.

"Оскільки ціни на газ будуть відносно стабільні протягом наступних трьох місяців, перш ніж різко зростуть напередодні зими, ті, хто має гнучкість, яка дозволяє їм чекати, вони чекатимуть", - сказав Хельге Хаугане, старший віце-президент норвезького енергетичного гіганта Equinor ASA.

Світовий ринок переповнений природним газом, що призвело до зниження цін і створення надлишку палива як у Європі, так і в Азії. Така тенденція може зберегтися принаймні на наступні кілька тижнів.

Нагадаємо, ціни на природний газ на нідерландському хабі TTF в п'ятницю 24 березня опустились позначки 470 доларів за тисячу кубічних метрів.