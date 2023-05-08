Европейские страны замедлили закупку газа: в чем причина

Закупка природного газа для европейских хранилищ происходит медленнее, чем обычно для этого времени года, несмотря на недавнее падение цен, поскольку европейские энергетические компании ожидают дальнейшего удешевления топлива.

Эталонные фьючерсы на континенте упали лишь до небольшой доли от рекордных уровней прошлым летом, но этого недостаточно, чтобы стимулировать покупки, поскольку потребление медленно восстанавливается после кризисных минимумов, пишет Вloomberg.

Уверенность в том, что цены будут продолжать падать, заставляет многих покупателей ждать с заполнением хранилищ в преддверии следующей зимы.

Сообщается, что уменьшение потребления топлива означает, что глобальных поставок пока достаточно, чтобы покрыть европейский спрос, даже с сокращением российских потоков. Но производители и трейдеры газа предупреждают, что кризис еще не закончился, и запоздалое и неопределенное возобновление потребления может нарушить хрупкий рыночный баланс.

По информации издания, есть ожидание, что цены на газ могут снизиться до 10 евро за мегаватт-час, что на 70% ниже текущего уровня, но даже если это произойдет, снижение цен не будет длительным.

Клаус Рейниш, руководитель отдела продаж швейцарского энергетического трейдера MET Holding AG считает, что сильная зависимость от стран Европы от сжиженного природного газа, заменившего российское трубопроводное топливо, делает Европу очень уязвимой к более широким рыночным изменениям и резкой волатильности цен.

"Поскольку цены на газ будут относительно стабильны в течение следующих трех месяцев, прежде чем резко возрастут накануне зимы, те, кто имеет гибкость, позволяющую им ждать, они будут ждать", - сказал Хельге Хаугане, старший вице-президент норвежского энергетического гиганта Equinor ASA.

Мировой рынок переполнен природным газом, что привело к снижению цен и созданию избытка топлива как в Европе, так и в Азии. Такая тенденция может сохраниться по крайней мере на следующие несколько недель.

Напомним, цены на природный газ на нидерландском хабе TTF в пятницу 24 марта опустились отметки в 470 долларов за тысячу кубических метров.