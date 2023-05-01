Крупнейший в мире покупатель сжиженного газа в этом году ожидает нового скачка цен

Цены на сжиженный природный газ упали с рекордно высокого уровня в прошлом году, но это в значительной степени благодаря теплой зиме. Однако в этом году существует риск увеличения волатильности рынка. Этой зимой, когда объемы импорта в Европе растут, а Китай потенциально увеличивает спрос после отмены пандемических ограничений, цены могут снова подскочить.

Такое мнение высказал Юкио Кани глава правления компании Jera Co – крупнейшего в мире покупателя сжиженного природного газа, пишет Вloomberg.

По его словам, покупатели не имеют возможности "расслабиться".

Ожидается, что спрос на СПГ в Японии снизится в течение следующего десятилетия, однако он может остаться и неизменным по мере строительства новых центров обработки данных и заводов по производству полупроводников.

Jera также работает над поддержкой планов Японии использовать аммиак и водород для декарбонизации существующих тепловых электростанций. Стратегия получила отказ от других стран, недавно на встрече министров энергетики и окружающей среды "Большой семерки".

По итогам встречи министров 15 апреля страны G7 пообещали ускорить постепенный отказ от ископаемого топлива и переход к возобновляемой энергии.

Использование аммиака для производства электроэнергии может создать значительный спрос, который оправдал бы инвестиции в цепочку поставок, подобно тому, как Япония помогла зародить отрасль СПГ 50 лет назад.