Найбільший у світі покупець зрідженого газу цьогоріч очікує нового стрибка цін

Ціни на зріджений природний газ впали з рекордно високого рівня минулого року, але це значною мірою завдяки теплій зимі. Проте цього року існує ризик збільшення волатильності ринку. Цієї зими, коли обсяги імпорту в Європі зростають, а Китай потенційно збільшує попит після скасування пандемічних обмежень, ціни можуть знову підскочити.

Таку думку висловив Юкіо Кані голова правління компанії Jera Co - найбільшого у світі покупця зрідженого природного газу, пише Вloomberg.

За його словами, покупці немають можливості "розслабитися".

Очікується, що попит на ЗПГ у Японії знизиться протягом наступного десятиліття, проте він може залишившись і незмінним у міру будівництва нових центрів обробки даних і заводів з виробництва напівпровідників.

Jera також працює над підтримкою планів Японії використовувати аміак і водень для декарбонізації існуючих теплових електростанцій. Стратегія отримала відмову з боку інших країн, нещодавно на зустрічі міністрів енергетики та навколишнього середовища "Великої сімки".

За підсумками зустрічі міністрів 15 квітня, країни G7 пообіцяли прискорити поступову відмову від викопного палива та перехід до відновлюваної енергії.

Використання аміаку для виробництва електроенергії може створити значний попит, який виправдав би інвестиції в ланцюжок постачання, подібно до того, як Японія допомогла зародити галузь ЗПГ 50 років тому

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