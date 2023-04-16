Країни G7 погодилися пришвидшити повну відмову від викопного палива

За підсумками зустрічі міністрів, країни G7 пообіцяли прискорити поступову відмову від викопного палива та перехід до відновлюваної енергії. Про це 15 квітня повідомила британська щоденна газета Financial Times.

Видання уточнює, що країни вели переговори тижнями і не могли тривалий час дійти згоди, тому що найбільш розвинені економіки світу намагалися відреагувати на критику, що вони нібито "відступають від кліматичних цілей через війну в Україні".

У своєму заключному комюніке за підсумками саміту країни G7 зобов’язалися "прискорити поступову відмову від викопного палива, що не потребує викидів, щоб досягти нульового показника в енергетичних системах до 2050 року".

За інформацією FT, у попередніх проєктах Японія виступала проти додавання цієї фрази, але Великобританія, Німеччина та Франція домовилися про її включення.

Країни G7 також пообіцяли збільшити сукупну потужність вітрових установок на 150 гігават до 2030 року та потужність сонячної енергії до більш ніж 1 ТВт. Крім того, країни G7 домовилися працювати разом, щоб знизити вплив Росії на ланцюги постачання в секторі атомної енергетики після її вторгнення в Україну та використання постачання газу до Європи як зброї.



Нагадаємо, різні країни продовжують поступо відмовлятися від російських енергоносіїв. В ЄС планують дати країнам-членам можливість заборонити Росії постачати зріджений природний газ (ЗПГ) без запровадження нових енергетичних санкцій. Зокрема, країни Балтії шукають рішення, як зупинити імпорт зрідженого нафтового газу з Росії до країн Балтії, який минулого року збільшився вдвічі.

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