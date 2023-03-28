В ЄС спробують заборонити імпорт російського зрідженого газу без запровадження нових санкцій

В Європейському Союзі планують дати країнам-членам можливість заборонити Росії постачати зріджений природний газ (ЗПГ) без запровадження нових енергетичних санкцій.

ЄС сподіваються, що застосувавши цей інструмент, зможуть зменшувати потік енергоносіїв з Росії, повідомляє Bloomberg.

Міністри енергетики ЄС у вівторок під час політичної зустрічі в Брюсселі схвалили пропозицію, яка дозволить урядам країн тимчасово заборонити російським експортерам бронювати інфраструктурні потужності, необхідні для поставок.

"Ми не можемо повернутися то тих відносин з Росією, де вона є нашим головним постачальником газу. Важливим доповненням є можливість для держав-членів тимчасово обмежити потужності для газу, в тому числі ЗПГ, з Росії та Білорусі.Ми повинні захистити нашу безпеку поставок", - заявила Кадрі Сімсон, комісар ЄС з енергетики.

Запропонований регламент щодо ЗПГ все ще потребує схвалення Європейського парламенту. Поштовх до нових повноважень щодо блокування імпорту для держав-членів ведуть Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща.

Попри те, що через санкці поставки природного газу з РФ до Європи значно зменшилися, попит на ЗПГ все ще залишається досить високим. Сімсон закликала припинити поставки російського зрідженого газу, заявивши, що компанії не повинні продовжувати довгострокові контракти після закінчення поточних.

За шість місяців війни проти України Російська Федерація заробила на експорті енергоносіїв 158 мільярдів євро. На ЄС припало 54% російського експорту, що становить близько 87 мільярдів євро у грошовому еквіваленті.

ЄС вдалося диверсифікувати джерела поставок газу, а частка російського газу на європейському ринку впала до 9%.