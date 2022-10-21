Після "Північного потоку". Як ЄС трансформує газовий ринок щоб уникнути спекуляцій та захистити домогосподарства від високих цін

У Німеччині впевнені, що за вибухами на “Північному потоці-1” стоїть Росія, котра пішла на диверсію в рамках ресурсного протистояння з союзниками України. Тим часом в ЄС заповнили газосховища та готують газовий ринок до змін, котрі могли б знизити тягар комунальних тарифів для домогосподарств, а також обмежити можливі спекуляції та диверсії.

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18 жовтня німецьке видання Expressen опублікувало перші знімки пошкоджень газопроводу “Північний потік-1”. Німецькі слідчі, котрі зараз розслідують ці підриви вважають, що витоки на газопроводах “Північний потік-1” та “Північний потік-2” сталися внаслідок вибуху, а сам вибух був спричинений диверсією з боку Росії.

Розгерметизація на газопроводах, котра трапилась в кінці вересня, стала точкою неповернення газових взаємовідносин між Німеччиною та Росією, підвалини котрих були закладені канцлером Німеччини Герхардом Шредером та російським президентом Володимиром Путіним ще в нульових. Такою акцією Кремль ймовірно збирається покарати “колективний Захід” та “недружні країни” за санкції та воєнну підтримку України. З іншого боку разом з “Північними потоками“ росіяни підірвали останній важіль впливу, котрий вони мали на політику Європейського союзу

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ставка Путіна на газовий шантаж не спрацювала і його країна зможе пережити зиму без Російського газу. За весну і літо, поки Збройні сили України відбивали російську агресію та готувалися до контрнаступу у Євросоюзі протистояли російському енергетичному шантажу та пропрацьовували можливі джерела диверсифікації поставок природного газу. Тож на початок осені доля Росії на газовому ринку ЄС скоротилася з 40%, які росіяни мали перед повномасштабним вторгненням в Україну до 9%.

Ведучи воєнну кампанію в Україні Кремль активно використовував інформаційне поле та ринковий ажіотаж, щоб підвищувати ціни на природний газ на європейських хабах, чим "зламав" європейський ринок газу. Тож наповнивши газосховища до запланованого рівня 90% та забезпечивши диверсифікацію поставок газу, у Брюсселі активно дискутувати щодо впорядкування ринкових індикативів для уникнення спекуляцій з боку продавців енергоресурсів та захисту вразливих категорій споживачів від високих цін на газ та комунальні послуги.

Попередньо лідери ЄС вже 20 жовтня погодили ряд заходів для подолання енергетичної кризи. Заходи будуть включати спільну закупку газу в розмірі 15% від наповненості газосховищ, тимчасовий динамічний коридор цін на угоди з природним газом, а також обмеження ціни на газ при виробництві електроенергії. Ці рішення поки попередньо були прийняті міністрами енергетики ЄС та мають бути затверджені радою ЄС та Єврокомісією.

Росіяни самі підірвали "Північний потік"

На думку експерт центру Розумкова Максима Білявського, характер руйнувань труби газопроводу "Північний потік-1" є нетиповим для аварій на ГТС. Фото пошкоджень котрі були опубліковані говорять про те, що газопровід був розгерметизований не внаслідок природних причин, таких як зміна тиску та температури, а причиною таких руйнувань ймовірно став підрив вибухового пристрою.

Пошкоджена труба "Північного потоку-1" Джерело: Expressen

"Наразі ми бачимо руйнування фактично по лінії зварного шва. Це говорить про те, що саме на зварний шов, там де він власне проходить була прикладена сила, яка еквівалентна кільком десяткам кілограм в тротиловому еквіваленті. Підрив відбувся зсередини внаслідок підриву вибухівки, коли вона проходила біля зварного шва", - зазначає експерт.

Білявський каже, що для транспортування вибухівки до місця зварного міг бути використаний внутрішньотрубний дефектоскоп, котрий рухається по трубах завдяки тиску в трубі та призначений для пошуку дефектів труби. Цей пристрій може нести певний запас вибухівки та має певну інтелектуальну начинку, котра могла б передавати його місцезнаходження.

Внутрішньотрубний дефектоскоп

"Є певний технічний момент, технічний нюанс: про координати самого шва знають лише будівельники та експлуатаційники. Координати швів є в базі даних обстеження внутрішньотрубної діагностики. Тому я не виключаю того що російські газовики консультували військових. Надали навіть внутрішньотрубний дефектоскоп для оснащення його вибуховим пристроєм. Запустили цей засіб та детонували вибухівку прямо на шві. Якби вони пробували детонувати не на шві, а між швами, не факт що вистачило б того заряду який може нести внутрішньотрубний дефектоскоп", - зазначає Білявський.

Директор з аналітичних досліджень DiXi Group Романа Ніцович каже, що зараз Німеччина, Швеція та Росія ведуть три незалежні розслідування навколо інциденту на газопроводі.

"Шведська і німецька сторони спускали під воду апарати для досліджень і матеріали, що ми бачили в медіа безперечно підтверджують, що там відбувся вибух та була закладена вибухівка. Очевидно що версія про цілеспрямовану диверсію підтверджується. Питання кому вигідно? Я припускаю, що це вигідно Росії. Росіяни можуть звинуватити в цьому когось іншого, але їм це вигідно як в частині впливу як на Європейський газовий ринок і еліту Європейського союзу, так з розрахунком на подальшу дестабілізацію і ринку і політичних еліт всередині ЄС", - каже Ніцович.

За його словами, після аварії на північних потоках російський газовий монополіст "Газпром" може продовжувати не виконувати умови контрактів в частині обсягів поставок газу до ЄС, посилаючись на форс-мажорні обставили.

"Разом з тим ніщо не заважає Газпрому використовувати існуючі сухопутні коридори, у тому числі українську ГТС для того, щоб замістити обсяги "Північного потоку-1". Якби це була відповідальна компанія, то вона б запропонувала своїм клієнтам іншу точку отримання того ж самого газу за чинним контрактом. Але ми бачимо, що цього не відбувається і транспортування газу до споживачів в ЄС відбувається лише частково з використанням українського коридору і то не на повну потужність", - зазначає експерт.

ЄС готується до обмеження цін на газовому ринку

За словами Білявського газовий ринок в ЄС поділений на два сегменти: є короткостроковий ринок або ринок доби на перед і довгостроковий ринок де торгують газовими ф’ючерсами. Ринок ф’ючерсів зазвичай використовують, коли купують обсяги трубопровідного газу, які обсяги і тривалість надходжень яких можна прогнозувати.

"Оскільки з початком агресії РФ проти України ЄС став на шлях відмови від російського газу відбулась трансформація газового ринку ЄС, на модель переривчастого постачання. Переважна більшість природного газу зараз постачається через LNG-термінали. Зрозуміло що це постачання не є повноцінною заміною трубопровідним поставкам, оскільки поставки скрапленого газу танкерами кожного дня є відрізняються за обсягами. В ЄС хочуть всіх учасників ринку остаточно перевести на короткостроковий ринок. І для того, щоб мінімізувати ризики спекуляції на ринку вводять динамічні цінові обмеження", - каже Білявський.

За його словами дане питання ще обговорюється, у нього є багато противників та скептиків. Але на думку експерта цінове обмеження на імпортований газ все ж буде впроваджене, оскільки таке рішення дозволить ЄС пройти опалювальний сезон зі стабільною ціною на яку не будуть мати впливу інформаційні фактори та російські диверсії.

Білявський каже, що запаси газу, котрі зараз ЄС має у своїх газосховищах недостатні для того, щоб блок пройшов всю зиму, оскільки об'єми споживання в країнах ЄС більші ніж обсяги газосховищ. Проте уряди країн Євросоюзу зараз активно працюють над збільшенням обсягів поставок трубопровідного газу з країн Північної Африки та Азербайджану через існуючі потужності, а також підписують нові контракти на поставку скрапленого газу.

За словами Ніцовича головною причиною цінових обмежень на імпорт газу стало зростання цін на електроенергію, котру генерують газові електростанції. Інша причина - більшість газу що торгується на високоліквідних майданчиках - трубопровідний. Тоді як багато газу приходить в ЄС через LNG-термінали. Тому існуючих ринковий механізм на європейських хабах не відображає реального стану справ на ринку.

"Крім того, ініціативи щодо цінових обмежень ідуть у рамках ініціативи Європейської комісії обмежити надприбутки, які отримають енергетики. Певні види генерації продають електроенергію за високими цінами, але вони не використовують такі дорогі ресурси як газ", - зазначає експерт.

За його словами, в ЄС останнім часом все більше ручного регулювання та державного втручання в ринок енергетики, з метою захисту найбільш вразливих категорій споживачів. Окремі країни заморожують тарифи на комунальні послуги, а потім компенсують компаніям їх збитки.

Також ще влітку Єврокомісія запропонувала добровільну ініціативу по зниженню споживання газу на 15% до березня. Більшість країн будуть обмежувати споживання промисловості, котра і так скоротила споживання через високі ціни на газ.