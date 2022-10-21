После "Северного потока". Как ЕС трансформирует газовый рынок, чтобы избежать спекуляций и защитить домохозяйства от высоких цен

В Германии уверены, что за взрывами на Северном потоке-1 стоит Россия, которая пошла на диверсию в рамках ресурсного противостояния с союзниками Украины. Тем временем в ЕС заполнили газохранилища и готовят газовый рынок к изменениям, которые могли бы снизить груз коммунальных тарифов для домохозяйств, а также ограничить возможные спекуляции и диверсии.

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18 октября немецкое издание Expressen опубликовало первые снимки повреждений газопровода "Северный поток-1". Немецкие следователи, которые сейчас расследуют эти подрывы, считают, что истоки на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли в результате взрыва, а сам взрыв был вызван диверсией со стороны России .

Случившаяся в конце сентября разгерметизация на газопроводах стала точкой невозврата газовых взаимоотношений между Германией и Россией, основы которых были заложены канцлером Германии Герхардом Шредером и российским президентом Владимиром Путиным еще в нулевых. Такой акцией Кремль, вероятно, собирается наказать "коллективное Запад" и "недружественные страны" за санкции и военную поддержку Украины. С другой стороны, вместе с «Северными потоками» россияне взорвали последний рычаг влияния , который они имели на политику Европейского союза.

Между тем, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ставка Путина на газовый шантаж не сработала и его страна сможет пережить зиму без Российского газа. За весну и лето, пока Вооруженные силы Украины отражали российскую агрессию и готовились к контрнаступлению в Евросоюзе, противостояли российскому энергетическому шантажу и прорабатывали возможные источники диверсификации поставок природного газа. Поэтому к началу осени доля России на газовом рынке ЕС сократилась с 40%, которые россияне имели перед полномасштабным вторжением в Украину до 9% .

Ведя военную кампанию в Украине, Кремль активно использовал информационное поле и рыночный ажиотаж, чтобы повышать цены на природный газ на европейских хабах, чем "сломал" европейский рынок газа. Поэтому, наполнив газохранилища до запланированного уровня 90% и обеспечив диверсификацию поставок газа, в Брюсселе активно дискутировать об упорядочении рыночных индикативов во избежание спекуляций со стороны продавцов энергоресурсов и защиты уязвимых категорий потребителей от высоких цен на газ и коммунальные услуги.

Предварительно лидеры ЕС уже 20 октября согласовали ряд мер по преодолению энергетического кризиса. Меры будут включать совместную закупку газа в размере 15% от наполненности газохранилищ, временный динамический коридор цен на сделки с природным газом, а также ограничение цены на газ при производстве электроэнергии. Эти решения пока были предварительно приняты министрами энергетики ЕС и должны быть утверждены советом ЕС и Еврокомиссией.

Россияне сами взорвали "Северный поток"

По мнению эксперта центра Разумкова Максима Белявского, характер разрушений трубы газопровода "Северный поток-1" нетипичен для аварий на ГТС. Фото опубликованных повреждений говорят о том, что газопровод был разгерметизирован не вследствие естественных причин, таких как изменение давления и температуры, а причиной таких разрушений вероятно стал подрыв взрывного устройства.

Поврежденная труба "Северного потока-1" Источник: Expressen

"Пока мы видим разрушение фактически по линии сварного шва. Это говорит о том, что именно на сварной шов, там где он проходит была приложена сила, эквивалентная нескольким десяткам килограмм в тротиловом эквиваленте. Подрыв произошел изнутри вследствие взрыва взрывчатки, когда она проходила у сварного шва", - отмечает эксперт.

Белявский говорит, что для транспортировки взрывчатки к месту сварного мог быть использован внутритрубный дефектоскоп, двигающийся по трубам благодаря давлению в трубе и предназначенный для поиска дефектов трубы. Это устройство может нести определенный запас взрывчатки и имеет определенную интеллектуальную начинку, которая могла бы передавать его местонахождение.

Внутритрубный дефектоскоп

"Есть определенный технический момент, технический нюанс: о координатах самого шва знают только строители и эксплуатационники. Координаты швов есть в базе данных обследования внутритрубной диагностики. Поэтому я не исключаю того, что российские газовики консультировали военных. Предоставили даже внутритрубный дефектоскоп для оснащения его взрывным устройством". Запустили это средство и взрывали взрывчатку прямо на шве. Если бы они пробовали детонировать не на шве, а между швами, не факт, что хватило бы того заряда, который может нести внутритрубный дефектоскоп", - отмечает Белявский.

Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group Роман Ницович говорит, что сейчас Германия, Швеция и Россия ведут три независимых расследования вокруг инцидента на газопроводе.

"Шведская и немецкая стороны спускали под воду аппараты для исследований и материалы, которые мы видели в медиа, бесспорно подтверждают, что там произошел взрыв и была заложена взрывчатка. Очевидно, что версия о целенаправленной диверсии подтверждается. Вопрос кому выгодно? Я предполагаю, что это выгодно России "Россияне могут обвинить в этом кого-то другого, но им это выгодно как в части влияния как на Европейский газовый рынок и элиту Европейского союза, так с расчетом на дальнейшую дестабилизацию и рынка и политических элит внутри ЕС", - говорит Ницович.

По его словам, после аварии на северных потоках российский газовый монополист "Газпром" может продолжать не выполнять условия контрактов по объемам поставок газа в ЕС, ссылаясь на форс-мажорные обставили.

"Вместе с тем ничто не мешает Газпрому использовать существующие сухопутные коридоры, в том числе украинскую ГТС для того, чтобы заместить объемы "Северного потока-1". Если бы это была ответственная компания, то она бы предложила своим клиентам другую точку получения того же газа по действующему контракту. Но мы видим, что этого не происходит и транспортировка газа к потребителям в ЕС происходит лишь частично с использованием украинского коридора и не на полную мощность", - отмечает эксперт.

ЕС готовится к ограничению цен на газовом рынке

По словам Белявского, газовый рынок в ЕС разделен на два сегмента: есть краткосрочный рынок или рынок суток наперед и долгосрочный рынок, где торгуют газовыми фьючерсами. Рынок фьючерсов обычно используют, когда покупают объемы трубопроводного газа, какие объемы и продолжительность поступлений можно прогнозировать.

"Поскольку с началом агрессии РФ против Украины ЕС стал на путь отказа от российского газа, произошла трансформация газового рынка ЕС, на модель прерывистых поставок. Подавляющее большинство природного газа сейчас поставляется через LNG-терминалы. Понятно, что эта поставка не является полноценной заменой трубопроводным поставкам, поскольку поставки сжиженного газа танкерами каждый день отличаются по объемам. В ЕС хотят всех участников рынка окончательно перевести на краткосрочный рынок. И для того, чтобы минимизировать риски спекуляции на рынке вводят динамические ценовые ограничения", - говорит Белявский.

По его словам, данный вопрос еще обсуждается, у него есть много противников и скептиков. Но, по мнению эксперта, ценовое ограничение на импортируемый газ все же будет внедрено, поскольку такое решение позволит ЕС пройти отопительный сезон со стабильной ценой, на которую не будут влиять информационные факторы и российские диверсии.

Белявский говорит, что запасы газа, которые сейчас ЕС имеет в своих газохранилищах, недостаточны для того, чтобы блок прошел всю зиму, поскольку объемы потребления в странах ЕС больше объемов газохранилищ. Тем не менее, правительства стран Евросоюза сейчас активно работают над увеличением объемов поставок трубопроводного газа из стран Северной Африки и Азербайджана из-за существующих мощностей, а также подписывают новые контракты на поставку сжиженного газа.

По словам Ницовича главной причиной ценовых ограничений на импорт газа стал рост цен на электроэнергию, генерируемую газовыми электростанциями. Другая причина – большинство газа торгуемого на высоколиквидных площадках – трубопроводный. В то время как много газа приходит в ЕС через LNG-терминалы. Поэтому существующий рыночный механизм на европейских хабах не отражает реального положения дел на рынке.

"Кроме того, инициативы по ценовым ограничениям идут в рамках инициативы Европейской комиссии ограничить сверхприбыли, которые получат энергетики. Некоторые виды генерации продают электроэнергию по высоким ценам, но они не используют такие дорогие ресурсы как газ", - отмечает эксперт.

По его словам, в ЕС в последнее время все больше ручного регулирования и государственного вмешательства в рынок энергетики с целью защиты наиболее уязвимых категорий потребителей. Отдельные страны замораживают тарифы на коммунальные услуги, а затем компенсируют компаниям их ущерб.

Также летом Еврокомиссия предложила добровольную инициативу по снижению потребления газа на 15% к марту. Большинство стран будут ограничивать потребление промышленности, которая и так сократила потребление из-за высоких цен на газ.