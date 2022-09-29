Кремлевский рычаг влияния на Европу сломался. Почему пробоины в "Северных потоках" изменят европейский рынок газа навсегда

Газопроводы Северный поток-1 и Северный поток-2 разгерметизированы и непригодны для поставок газа. Кремль использовал ограничение поставок газа Северным потоком-1 для манипуляции ценами на европейском газовом рынке, но сейчас доля России на рынке ЕС менее 10%, а старые рычаги влияния использовать уже не удастся.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

26 сентября на газопроводе "Северный поток-2" обнаружили разгерметизацию . Давление на газопроводе упало с 300 бар до 7 бар. Разгерметизация произошла на территории датской исключительной экономической зоны к юго-востоку от острова Борнхольм, за пределами территориальных вод страны. Немного погодя немецкий оператор Nord Stream 2 AG заявил, что газопровод разгерметизирован . На его нити А оказались пробоины, через которые русский газ вытекает прямо в Балтийское море. Позже стало известно и о падении давления в обеих нитях "Северного потока-1" . Власти Швеции сообщили об утечках газа из этого газопровода на своей территории.

Оба газопровода являлись инструментами энергетической экспансии Кремля на европейский рынок. Россия использовала ограничение поставок газа "Северным потоком-1" для шантажа европейских стран. Сокращая поставки газа в страны Северной Европы, российский газовый монополист "Газпром" добился повышения цен на европейских газовых хабах более чем до 3 тысяч долларов за тысячу кубических метров . "Северный поток-2" был достроен в сентябре 2021 года. Газопровод был готов к работе, обе его нити были заполнены газом, однако Северный поток-2 так и не запустили. Германия остановила сертификацию газопровода после того, как Путин признал самопровозглашенные ЛНР и ДНР на востоке Украины и поручил ввести туда войска . В том случае, если бы этот газопровод был запущен, позиции России на европейском газовом рынке только усилились бы, а доля Газпрома на рынке выросла.

Глава европейской дипломатии Жозеп Борель отметил, что в ЕС считают повреждение газопровода результатами умышленных действий . Оба газопровода пока не пригодны к работе и по мнению немецких СМИ останутся непригодными навсегда . Если газопроводы быстро не отремонтировать внутрь труб, попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию труб. Однако из-за погодных условий починить подводные газопроводы будет очень сложно.

Еще месяц назад, новости о разгерметизации этих газопроводов повлекли бы безумный рост цен на европейских хабах. Однако Кремль уже использовал все свои рычаги влияния на энергетику Европы , а доля рынка России в ЕС сейчас меньше, чем в Ливии. Так или иначе разгерметизация Северных потоков изменит энергетику ЕС навсегда.

Диверсия на газопроводах

Одна из версий немецких властей, озвученных немецкими СМИ: газопровод был поврежден в результате подрыва заложенной на трубах газопроводов взрывчатки . В пользу версий со взрывами труб свидетельствует тот факт, что темп падения давления в трубах очень высок, а истоки огромны.

Пока Германия вместе с датскими и шведскими властями пытается проанализировать ситуацию, но оценить повреждение труб в море на глубине 80-90 метров довольно сложно. Датчане заявили, что из соображений безопасности расследование в ее территориальных водах могут состояться не ранее чем через две-три недели.

Эксперт центра Разумкова Максим Белявский считает, что разгерметизация газопроводов произошла в результате диверсии россиян.

“У них была техническая возможность это сделать. Например, из-за резкого изменения давления в трубопроводах, которое и привело к такому инциденту”, - говорит Белявский.

По его мнению, теоретически оператор газопроводов может начать ремонт в местах повреждения. Ремонтные работы, учитывая погодные условия и политические спекуляции, при оптимистическом сценарии продлятся примерно месяц. Однако эксперт сомневается, что россияне будут ремонтировать газопровод.

“На мой взгляд, россияне не будут приступать к ремонтным работам и этим фактом будут давить на ЕС для ослабления санкционного режима. В то же время они получат возмещение страховых компаний. Считаю, что разгерметизация – это лишь один элемент в многогранной и агрессивной стратегии кремля по отношению к ЕС и Украине. Вывод из эксплуатации ПП1 и ПП2, никоим образом не повлияет на фактический энергобаланс ЕС, единственный риск - это информационно-психологическое давление, поэтому европейцы должны быть более проактивными в части контрпропаганды”, - говорит Белявский.

По его словам, в результате этого инцидента россияне в следующем отопительном сезоне недополучат 10 млрд долларов. Однако отопительный сезон в Европе пройдет успешно и без российского газа, поскольку в Европе подготовились к такому сценарию.

“Сейчас самый главный вызов для безопасности ЕС – это спекуляции Кремля вокруг этого вопроса. Не исключено, что там могут винить кого-то из партнеров Украины в этой диверсии”, - отмечает Белявский.

Авария на газопроводах не помешает ЕС пройти зиму

Основатель компании ExPro Consulting Геннадий Кобаль говорит, что проблемы с эксплуатацией Северного потока-1 продолжаются уже несколько месяцев и сейчас они были и остаются нерешенными, поскольку с России никто санкции снимать не будет. То, что поставки газа из России будут остановлены понимали и потребители российского топлива.

Летом из-за новостей об остановке "Северного потока-1" на ремонт и ограничение поставок российского газа цены на голубое топливо стремительно росли. Однако из-за утраты россиянами репутации надежного поставщика страны ЕС диверсифицировали поставки газа. В настоящее время доля России в общей структуре баланса газа в Европе составляет менее 10%.

“С “Северным потоком” проблемы уже более двух месяцев, поставки газа через газопровод “Ямал-Европа” остановлены, а украинская газотранспортная система задействована по минимуму. Сохраняются поставки газа через Турцию, но это довольно дорогостоящий и невыгодный маршрут. Турецкий поток позволяет сохранить поставки газа через Балканы в Венгрию, которая, однако, не является значительным потребителем газа. Надо достаточно много газа сжечь на компрессорных станциях, чтобы доставить этот газ венгерским потребителям», – говорит Кобаль.

По его словам, до официальных выводов еще рано говорить о причинах поломок. Однако недавний инцидент является достаточно весомым аргументом в пользу того, что подводные газопроводы не так безопасны как наземные.

“Об этом много говорили специалисты по украинской ГТС. В случае аварии трубопровод на суше можно достаточно быстро отремонтировать, а морские аварии могут представлять большую угрозу. Тем более, авария произошла в территориальных водах Дании осенью, когда погода может быть неблагоприятной, а на море могут быть штормы”, - говорит Кобаль.

Эксперт также отмечает, что из-за газового шантажа со стороны Кремля европейский рынок газа уже сильно изменился, а в следующем году он станет совсем другим, чем был до полномасштабного вторжения России в Украину. Доля поставок российского газа в Европу за время военных действий в Украине сократилась с 40 до 9%.

Польша объединила свои газовые мощности с Литвой и с добывающими мощностями Норвегии. При этом в ЕС строятся терминалы для приема сжиженного газа. Также наращивают поставки газа в Европу Алжир и Азербайджан, которого несколько лет назад не было на европейском газовом рынке”, - говорит Кобаль.