Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,75

--0,12

EUR

48,61

+0,15

Наличный курс:

USD

41,72

41,65

EUR

48,94

48,75

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина и Франция договорились о фонде на 200 млн евро и стратегическом сотрудничестве

Франция, Украина
Франция создаст новый фонд на €200 млн

Франция создаст новый фонд в размере 200 млн евро для поддержки критической инфраструктуры и экономики Украины с 2026 года. Соответствующая декларация подписана во время визита в Киев министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро. Стороны также договорились о сотрудничестве в обороне, энергетике и финансировании дроновой программы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Франция инвестирует в Украину

Во время официального визита в Киев министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества — в частности, в сферах обороны, финансов, восстановления и санкционной политики.

Французская делегация своими глазами увидела последствия ночных атак на столицу, что лишь усилило диалог о неотложной потребности в дронах, системах ПВО и истребителях. Одной из главных тем стала усиленная военная помощь и запуск совместного производства вооружения в Украине.

"Говорили предметно — об оружии, финансах, восстановлении, санкциях. Французские коллеги увидели, как живет Киев после ночных атак. И это очень хорошо усиливает разговор о дронах, ПВО и истребителях. Они нужны прямо сейчас. Поэтому одна из тем — увеличение военной помощи и переход к совместному производству в Украине", - подчеркнула Свириденко.

Также были подписаны две важные декларации:

  • О создании нового фонда в размере 200 млн евро для поддержки критической инфраструктуры и экономики Украины с 2026 года. Спрос на предыдущую программу превысил бюджет в три раза, что свидетельствует об активном интересе украинского и французского бизнеса к общим проектам.
  • О подготовке межправительственного соглашения по стратегическим направлениям сотрудничества в оборонной, энергетической, цифровой сферах и сфере критических минералов. Речь идет не только об инвестициях, но и об обмене технологиями, кооперации и расширении доступа к рынкам ЕС.

Отдельно обсудили возможность финансирования украинской дроновой программы уже в 2025 году. Речь идет об ускорении закупок и привлечении дополнительных источников поддержки.

Еще одна тема – санкции. Франция поделилась идеями по поводу более гибкого механизма формирования санкционных пакетов, ориентированного на достижение конкретных целей в определенные сроки.

Фото 2 — Украина и Франция договорились о фонде на 200 млн евро и стратегическом сотрудничестве
Фото 3 — Украина и Франция договорились о фонде на 200 млн евро и стратегическом сотрудничестве
Фото 4 — Украина и Франция договорились о фонде на 200 млн евро и стратегическом сотрудничестве

Недавно   ДТЭК получил от французского правительства 11 миллионов евро   грантовых средств на реализацию проекта первой в Украине цифровой подстанции. Проект стоимостью 15 миллионов евро будет реализован по технологии GE Vernova.

Общая стоимость проекта составляет 15 миллионов евро, из которых 4 миллиона евро – собственные инвестиции компании.

Автор:
Ольга Опенько