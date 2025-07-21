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Україна та Франція домовилися про фонд на 200 млн євро і стратегічну співпрацю

Франція, Україна
Франція створить новий фонд на €200 млн

Франція створить новий фонд обсягом 200 млн євро для підтримки критичної інфраструктури та економіки України з 2026 року. Відповідну декларацію підписано під час візиту до Києва міністра закордонних справ Франції Жан-Ноеля Барро. Сторони також домовилися про співпрацю в обороні, енергетиці та фінансування дронової програми.

Як пише Delo.ua, про це інформує премʼєр- міністерка України Юлія Свириденко.

Франція інвестує в Україну

Під час офіційного візиту до Києва міністра закордонних справ Франції Жан-Ноеля Барро сторони обговорили ключові питання співпраці — зокрема у сферах оборони, фінансів, відновлення та санкційної політики.

Французька делегація на власні очі побачила наслідки нічних атак на столицю, що лише підсилило діалог про нагальну потребу в дронах, системах ППО та винищувачах. Однією з головних тем стала посилена військова допомога та можливість запуску спільного виробництва озброєння в Україні.

"Говорили предметно — про зброю, фінанси, відбудову, санкції. Французькі колеги побачили, як живе Київ після нічних атак. І це дуже добре посилює розмову про дрони, ППО та винищувачі. Вони потрібні прямо зараз. Тож одна з тем — збільшення військової допомоги та перехід до спільного виробництва в Україні", - наголосила Свириденко.

Також було підписано дві важливі декларації:

  • Про створення нового фонду обсягом 200 млн євро для підтримки критичної інфраструктури та економіки України з 2026 року. Попит на попередню програму перевищив бюджет у три рази, що свідчить про активний інтерес українського та французького бізнесу до спільних проєктів.
  • Про підготовку міжурядової угоди щодо стратегічних напрямів співпраці — в оборонній, енергетичній, цифровій сферах і сфері критичних мінералів. Ідеться не лише про інвестиції, а й про обмін технологіями, кооперацію та розширення доступу до ринків ЄС.

Окремо обговорили можливості фінансування української дронової програми вже у 2025 році. Йдеться про пришвидшення закупівель і залучення додаткових джерел підтримки.

Ще одна тема — санкції. Франція поділилася ідеями щодо більш гнучкого механізму формування санкційних пакетів, орієнтованого на досягнення конкретних цілей у визначені строки.

Фото 2 — Україна та Франція домовилися про фонд на 200 млн євро і стратегічну співпрацю
Фото 3 — Україна та Франція домовилися про фонд на 200 млн євро і стратегічну співпрацю
Фото 4 — Україна та Франція домовилися про фонд на 200 млн євро і стратегічну співпрацю

Нещодавно ДТЕК отримав від французького уряду 11 мільйонів євро грантових коштів на реалізацію проєкту першої в Україні цифрової підстанції. Проєкт вартістю 15 мільйонів євро буде реалізовано за технологією GE Vernova.

Загальна вартість проєкту становить 15 мільйонів євро, з яких 4 мільйони євро - власні інвестиції компанії.

Автор:
Ольга Опенько